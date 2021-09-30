Украина с октября окончательно переходит на электронные больничные: как их получить

Все больничные будут оформлять со внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Украинцам будут выдавать только электронные больничные.

Об этом сообщает в Telegram председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией.

Так как электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.

Как получить больничный онлайн:

Пациент приходит к врачу на осмотр;

Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его квалифицированной электронной подписью;

Пациент получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда (ПФУ);

Там формируется электронный листок нетрудоспособности – "это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты".

Об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

Отметим, скоро украинцам дадут возможность предоставить согласие на использование своего тела для донорства органов после смерти.