Украина с октября окончательно переходит на электронные больничные: как их получить
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Все больничные будут оформлять со внесением данных в электронную систему здравоохранения.
Украинцам будут выдавать только электронные больничные.
Об этом сообщает в Telegram председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
По словам Радуцкого, внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией.
Так как электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.
Как получить больничный онлайн:
- Пациент приходит к врачу на осмотр;
- Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его квалифицированной электронной подписью;
- Пациент получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда (ПФУ);
- Там формируется электронный листок нетрудоспособности – "это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты".
- Об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.
Отметим, скоро украинцам дадут возможность предоставить согласие на использование своего тела для донорства органов после смерти.
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