Укр

Украина с октября окончательно переходит на электронные больничные: как их получить

Автор
Татьяна Гулеватая
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Автор
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С 1 октября бумажные больничные выдаваться не будут Новость обновлена 30 сентября 2021, 22:10
С 1 октября бумажные больничные выдаваться не будут

Все больничные будут оформлять со внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Украинцам будут выдавать только электронные больничные.

Об этом сообщает в Telegram председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией.

Так как электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.

Как получить больничный онлайн:

  • Пациент приходит к врачу на осмотр;
  • Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его квалифицированной электронной подписью;
  • Пациент получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда (ПФУ);
  • Там формируется электронный листок нетрудоспособности – "это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты".
  • Об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

Отметим, скоро украинцам дадут возможность предоставить согласие на использование своего тела для донорства органов после смерти.

Теги:
#Михаил Радуцкий #Больничные
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