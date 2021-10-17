Журналіст попався на хитрощі шахраїв, намагаючись продати пральну машинку на OLX: як працює схема

Шахраї використали стару схему з підробленим сайтом.

В Україні тема шахрайства не є чимось принципово новим, проте не дивлячись на це регулярно з’являються нові історії про те, як українці через недосвідченість втрачають гроші через дії зловмисників.

Своєю історією поділився журналіст Олександр Чеканов.

За його словами, він вирішив придбати пральну машинку, але перед цим знадобилося позбутися старої. Для цих цілей була обрана торгова площадка OLX.

Заповнивши необхідну інформацію в профілі, він спершу зіткнувся з парою ботів, з якими він звичайно ж мати справи не захотів.

"А ось третій виявився вельми комунікабельним. Привітався, зацікавився. Прикольно. Мене навіть не збентежило те, що чувак був готовий заплатити, не оглянувши товар", — написав він.

Потім, за умовами сайту, необхідно було перейти за посиланням для підтвердження оплати.

Після переходу і введення даних про карту, включаючи CVV, Чеканов насторожився, коли йому не прийшов код підтвердження. Однак незабаром з його картки почали списуватися гроші.

"Спочатку списалися 150 гривень за якісь розваги, а потім пішло — по 999 в чотири заходи", — написав він.

В кінцевому підсумку картку вдалося заблокувати, так що чоловік втратив лише суму в понад 4 тисячі гривень.

Як повідомлялося раніше, українська модель розповіла, як шахраї намагалися обманом змусити її змінити Apple ID на її iPhone, а також як працює ця схема.