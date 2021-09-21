Власники iPhone в небезпеці: в мережі розповіли про новий "розвод" шахраїв

Власників iPhone обманом змушують міняти Apple ID, а потім вимагають у них гроші.

Шахраї придумали нову схему заробітку на довірливих українцях. Тепер під їхнім прицілом опинилися власники iPhone.

Своєю історією поділилася модель Анна Бех.

"Перші спроби розвести мене при продажу мого айфона. Будьте обережні. Я і не знала про таку схему, поки не подзвонила братові порадитися", — написала вона.

З листування помітно, що "покупниця" поскаржилася на те, що, мовляв, не на всіх телефонах вдається зайти в сервіс iCloud, а там нібито збережені всі підписки та контакти. Після цього вона запропонувала ввести логін/пароль і заздалегідь перевірити чи можна увійти в сервіс з цього телефону.

Шахраї націлилися на власників iPhone

Шахраї націлилися на власників iPhone

Профільні сайти вказують, що це традиційна схема "розвода", адже річ у тому, що при введенні чужого Apple ID в налаштування телефону той незабаром блокується. Від користувачів, що потрапили на гачок шахраї далі вимагають певну суму грошей за "розблокування".

Як повідомлялося раніше, 14 вересня компанія Apple представила нові iPhone 13. Компанія вирішила порадувати своїх фанатів більш швидким процесором, міцним склом і поліпшеними камерами. Офіційно в Україні вони поки не продаються, але очікується, що ціна новинки буде стартувати 20 тисяч гривень.