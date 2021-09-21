Укр

Владельцы iPhone в опасности: в сети рассказали о новом "разводе" мошенников

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Мошенники в сети
Мошенники в сети

Владельцев iPhone обманом заставляют менять Apple ID, а затем требуют у них деньги.

Мошенники придумали новую схему заработка на доверчивых украинцах. Теперь под их прицелом оказались владельцы iPhone.

Своей историей поделилась модель Анна Бех.

"Первые попытки развести меня при продаже моего айфона. Будьте осторожны. Я и не знала о такой схеме, пока не позвонила брату посоветоваться", — написала она.

Из переписки заметно, что "покупательница" пожаловалась на то, что мол не на всех телефонах удается зайти в сервис iCloud, а там якобы сохранены все подписки и контакты. После этого она предложила ввести логин/пароль и заранее проверить можно ли войти в сервис с этого телефона.

Мошенники нацелились на владельцев iPhone
Мошенники нацелились на владельцев iPhone
Мошенники нацелились на владельцев iPhone
Мошенники нацелились на владельцев iPhone

Профильные сайты указывают, что это традиционная схема "развода", ведь дело в том, что при вводе чужого Apple ID в настройки телефона тот вскоре блокируется. От попавших на крючок пользователей мошенники далее требуют определенную сумму денег за "разблокировку".

Как сообщалось ранее, 14 сентября компания Apple представила новые iPhone 13. Компания решила порадовать своих фанатов более быстрым процессором, крепким стеклом и улучшенными камерами. Официально в Украине они пока не продаются, но ожидается, что цена новинки будет стартовать 20 тысяч гривен.

Теги:
#iPhone #Мошенники #Анна Бех
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