Квитків продали більше, ніж місць на борту: українець гнівним постом розніс Wizz Air

Журналіст каже, що це часта практика для авіакомпаній.

Журналіст Данило Топчій спробував вилетіти з Греції до Києва, скориставшись послугами компанії Wizz Air, але замість цього отримав досвід зустрічі з "овербукінгом".

Своєю історією він поділився у себе в Фейсбук.

За його словами, спочатку компанія повідомила, що він не зможе вибрати номер місця, а дізнається його лише на стійці реєстрації. Вже там йому повідомили, що було продано більше квитків, ніж місць у літаку, проте йому запропонували пройти до гейту і там подивитися чи є місця.

Втім, як виявилося, місць все ж не залишилося.

"Кажуть, це часта практика для авіакомпаній — продавати місць більше, ніж є насправді в літаку. Через те, що раптом хтось не прийде, а якщо що — можна просто відкупитися подачкою від інших лохів, адже якщо місць продали більше, значить останні квитки коштували далеко не лоукостерних грошей, та й лох нині не перебірливий ", — написав він.

Топчій повідомив, що далі Wizz Air запропонував йому компенсацію у 250 євро і два варіанти: почекати п’ять днів до вильоту наступного рейсу до Києва або вибрати інший рейс.

Однак і тут компанія не стримала свою обіцянку.

Журналіст каже, що найближчий рейс до України був з Риму, однак переліт туди лоукостер оплачувати відмовився, оскільки його виконувала інша авіакомпанія. Також Wizz Air відмовився оплачувати переліт з Рима до Києва, а замість того просто повернув гроші за попередній квиток.

"Просто до відома як вас можуть провернути з усіма планами, подорожами, роботою і т.д., про таке необхідно розповідати", — додав він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в неприємну ситуацію потрапила українська спортсменка Ольга Ширяєва. Вона застрягла в аеропорту Лондона через помилку авіакомпанії МАУ.