Скандал з МАУ: українська спортсменка з маленькими дітьми два дні жила в аеропорту Лондона (відео)

Ширяєва не змогла потрапити на рейс і на два дні застрягла в Лондоні.

Українська тріатлоністка Ольга Ширяєва через помилку МАУ потрапила в неприємну ситуацію в аеропорту Хітроу (Лондон, Великобританія). За її словами, вона два дні жила без речей в аеропорту з двома дітьми та 65-річною матір’ю.

Відеозвернення вона оприлюднила у своєму каналі в YouTube

За її словами, вона купила квитки в компанії МАУ на рейс з Борисполя в канадський Монреаль зі стикуванням в Лондоні, проте рейс затримали і вона не змогла потрапити на наступний через закінчення реєстрації.

У Хітроу їм допомогти нічим не змогли, оскільки це було помилкою МАУ, а отже їм і треба розв'язувати цю проблему.

Спроби зв’язатися з МАУ не принесли успіхів, оскільки в Лондоні не було їх представників, на дзвінки вони не відповідали, а на запити через електронну пошту присилали стандартні відповіді.

Тому, каже Ширяєва, вони другу ніч сплять на лавках аеропорту і харчуються в місцевих кафе.

Вона каже, що летіти далі вона не може, так само як і повернутися додому. Доступні ж маршрути для них виявилися або занадто дорогими, або через США, в’їхати в які їй не дозволяє відсутність візи.

Разом з тим, як повідомили в телеграм-каналі Perepichka News, МАУ все ж організувала додатковий рейс і о 13:00 Ширяєва з сім’єю полетіла в Монреаль.

Як повідомлялося раніше, в серпні ІT-журналіст Артур Оруджалієв купив квитки у МАУ, але пізніше рейс скасували, а гроші за покупку повертати ніхто не став.