Укр

Скандал с МАУ: украинская спортсменка с маленькими детьми два дня жила в аэропорту Лондона (видео)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Самолеты Новость обновлена 13 сентября 2021, 21:50
Самолеты

Ширяева не смогла попасть на рейс и на два дня застряла в Лондоне.

Украинская триатлонистка Ольга Ширяева из-за ошибки МАУ попала в неприятную ситуацию в аэропорту Хитроу (Лондон, Великобритания). По ее словам, она два дня жила без вещей в аэропорту с двумя детьми и 65-летней матерью.

Видеообращение она обнародовала в своем канале в YouTube

По ее словам, она купила билеты в компании МАУ на рейс из Борисполя в канадский Монреаль со стыковкой в Лондоне, однако рейс задержали и она не смогла попасть на следующий из-за окончания регистрации.

В Хитроу им помочь ничем не смогли, поскольку это было ошибкой МАУ, а следовательно им и надо решать эту проблему.

Попытки связаться с МАУ не принесли успехов, поскольку в Лондоне не было их представителей, на звонки они не отвечали, а на запросы по электронной почте присылали стандартные ответы.

Поэтому, говорит Ширяева, они вторую ночь спят на скамейках аэропорта и питаются в местных кафе.

Она говорит, что лететь дальше она не может, равно как и вернуться домой. Доступные же маршруты для них оказались либо слишком дорогими, либо через США, въехать в которые ей не позволяет отсутствие визы.

Вместе с тем, как сообщили в телеграм-канале Perepichka News, МАУ все же организовала дополнительный рейс и в 13:00 Ширяева с семьей улетела в Монреаль.

Как сообщалось ранее, в августе ІT-журналист Артур Оруджалиев купил билеты у МАУ, но позже рейс отменили, а деньги за покупку возвращать никто не стал.

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