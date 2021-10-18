Билетов продали больше, чем мест на борту: украинец гневным постом разнес Wizz Air

Журналист говорит, что это частая практика для авиакомпаний.

Журналист Данил Топчий попытался вылететь из Греции в Киев, воспользовавшись услугами компании Wizz Air, но вместо этого получил опыт овербукинга.

Своей историей он поделился у себя в Фейсбук.

По его словам, изначально компания сообщила, что он не сможет выбрать номер места, а узнает его лишь на стойке регистрации. Уже там ему сообщили, что было продано больше билетов, чем мест в самолете, тем не менее ему предложили пройти к гейту и там посмотреть есть ли места.

Впрочем, как оказалось, мест все же не осталось.

"Говорят, это частая практика для авиакомпаний – продавать мест больше, чем есть на самом деле в самолете. Так как вдруг кто-то не придет, а если что – можно просто откупиться подачкой от остальных лохов, ведь если мест продали больше, значит последние билеты стоили далеко не лоукостерных денег, да и лох нынче не переборчивый", — написал он.

Топчий сообщил, что далее Wizz Air предложил ему компенсацию в 250 евро и два варианта: подождать пять дней до вылета следующего рейса в Киев или выбрать другой рейс.

Однако и тут компания не сдержала свое обещание.

Журналист говорит, что ближайший рейс в Украину был из Рима, однако перелет туда лоукостер оплачивать отказался, поскольку его выполняла другая авиакомпания. Также Wizz Air отказался оплачивать перелет из Рима в Киев, а вместо того просто вернул деньги за предыдущий билет.

"Просто к сведению как вас могут провернуть со всеми планами, путешествиями, работой и тд, о таком необходимо рассказывать", — добавил он.

Как сообщалось ранее, недавно в неприятную ситуацию попала украинская спортсменка Ольга Ширяева. Она застряла в аэропорту Лондона из-за ошибки авиакомпании МАУ.