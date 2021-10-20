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Чекайте теплого вітру: якою буде погода в Україні 21 жовтня

Автор
Галина Михайлова
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Осінь.
Осінь.

Потеплішає практично на всій території країни.

Україну 21 жовтня огорне вітер з південного заходу. Він принесе потепління — лідерами стануть західні регіони, де температура вдень підвищиться до +22.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Нічна температура також підвищиться — від +5 до +12 градусів. Більш холодну погоду метеоролог пообіцяла на Приазов’ї.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру обіцяє в західних областях до +20 тепла. У східних, центральних та північних регіонах варто очікувати до 17 градусів тепла за Цельсієм вдень і до +8 вночі. У південній частині України в четвер прогнозується потепління до +18. Найхолоднішим регіоном стане Сумська область, де обіцяють до +16 вдень.

Відзначимо, що Гідрометцентр попереджає про сильний вітер — 7-12 м/сек, при цьому можливі штормові пориви до 15-20 м/с. Опадів не очікується.

Прогноз погоди на 21 жовтня по областям
Прогноз погоди на 21 жовтня по областям

У Києва четвер пройде без дощу, з ймовірними +17 градусами і сильним вітром.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з 21 жовтня змінюються правила поїздок між областями — для цього знадобляться додаткові документи.

Теги:
#Жовтень #Потепління #Прогноз погоди
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