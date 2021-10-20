Ждите теплого ветра: какой будет погода в Украине 21 октября

Потеплеет практически на всей территории страны.

Украину 21 октября окутает ветер с юго-запада. Он принесет потепление — лидерами станут западные регионы, где температура днем повысится до +22.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночная температура также повысится — от +5 до +12 градусов. Более холодную погоду метеоролог пообещала на Приазовье.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра обещает в западных областях до +20 тепла. В восточных, центральных и северных регионах стоит ожидать до 17 градусов тепла по Цельсию днем и до +8 ночью. В южной части Украины в четверг прогнозируется потепление до +18. Самым холодным регионом станет Сумская область, где обещают до +16 днем.

Отметим, что Гидрометцентр предупреждает о сильном ветре — 7-12 м/сек, при этом возможны штормовые порывы до 15-20 м/с. Осадков не ожидается.

Прогноз погоды на 21 октября по областям

В Киеве четверг пройдет без дождя, с вероятными +17 градусами и сильным ветром.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине с 21 октября изменяются правила поездок между областями — для этого понадобятся дополнительные документы.