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В Україні ослабили обмеження на в’їзд до "червоної" зони

Автор
Олена Вєчканова
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Обмеження щодо проїзду у "червоній" і "жовтій" зонах зрівняли Новина оновлена 21 жовтня 2021, 12:25
Обмеження щодо проїзду у "червоній" і "жовтій" зонах зрівняли

Нові правила діють з 21 жовтня

Жителі "червоної" зони, вакциновані проти коронавірусу тільки однієї дозою, все ж зможуть здійснювати міжрегіональні поїздки за потреби.

Таку інформацію повідомила "Українська правда".

У кінцевій версії карантинних правил, що стосуються перевезень між областями, вимоги до пасажирів в "червоній" і "жовтої" карантинних зонах зрівняли.

Тепер для того, щоб мати можливість подорожувати між областями, пасажирам, екіпажу і водієві будь-якого транспорту слід мати при собі один із таких документів:

  • сертифікат про вакцинацію (хоча б однією дозою);
  • довідку 063-О, що підтверджує вакцинацію (якщо сертифікат відсутній);
  • негативний результат ПЛР-тестування (давністю не більше 2 діб);
  • документ, який доводить факт одужання від COVID-19, підтверджений на порталі "Дія".
Правила карантину в транспорті
Правила карантину в транспорті

При цьому останній документ поки перебуває на стадії тестування МОЗ, тож його отримання може бути ще недоступним для українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вже почали перевіряти документи, котрі дозволяють пасажирам перебувати на міжрегіональні рейсах. Як проходить ця процедура, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Теги:
#Карантин #Поїздки #Коронавірус #Обмеження #Червона зона #Covid-19
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