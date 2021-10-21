В Україні ослабили обмеження на в’їзд до "червоної" зони

Нові правила діють з 21 жовтня

Жителі "червоної" зони, вакциновані проти коронавірусу тільки однієї дозою, все ж зможуть здійснювати міжрегіональні поїздки за потреби.

Таку інформацію повідомила "Українська правда".

У кінцевій версії карантинних правил, що стосуються перевезень між областями, вимоги до пасажирів в "червоній" і "жовтої" карантинних зонах зрівняли.

Тепер для того, щоб мати можливість подорожувати між областями, пасажирам, екіпажу і водієві будь-якого транспорту слід мати при собі один із таких документів:

сертифікат про вакцинацію (хоча б однією дозою);

довідку 063-О, що підтверджує вакцинацію (якщо сертифікат відсутній);

негативний результат ПЛР-тестування (давністю не більше 2 діб);

документ, який доводить факт одужання від COVID-19, підтверджений на порталі "Дія".

Правила карантину в транспорті

При цьому останній документ поки перебуває на стадії тестування МОЗ, тож його отримання може бути ще недоступним для українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вже почали перевіряти документи, котрі дозволяють пасажирам перебувати на міжрегіональні рейсах. Як проходить ця процедура, дізнавайтеся в нашому матеріалі.