Укр

В Украине ослабили ограничения на въезд в "красную" зону

Автор
Елена Вечканова
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Ограничения насчет проезда в "красной" и "желтой" зонах сравняли
Ограничения насчет проезда в "красной" и "желтой" зонах сравняли

Новые правила действуют с 21 октября

Жители "красной" зоны, вакцинированные против коронавируса только одной дозой, все же смогут совершать межрегиональные поездки при надобности.

Такую информацию сообщила "Украинская правда".

В конечной версии карантинных правил, касающихся перевозок между областями, требования к пассажирам в "красной" и "желтой" карантинных зонах сравняли.

Теперь для того, чтобы иметь возможность путешествовать между областями, пассажирам, экипажу и водителю любого транспорта следует иметь при себе один из таких документов:

  • сертификат о вакцинации (хотя бы одной дозой);
  • справку 063-О, подтверждающую вакцинацию (если сертификат отсутствует);
  • негативный результат ПЦР-тестирования (давностью не более 2 суток);
  • документ, доказывающий факт выздоровления от COVID-19, подтвержденный на портале "Дія".
Правила карантина в транспорте
Правила карантина в транспорте

При этом последний документ пока еще находится на стадии тестирования Минздравом, так что его получение еще может быть затруднительным для украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уже начали проверять документы, разрешающие пассажирам пребывать на межрегиональные рейсах. Как проходит эта процедура, узнавайте в нашем материале.

Теги:
#Карантин #Поездки #Коронавирус #Ограничения #Красная зона #Covid-19
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