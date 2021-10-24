"За наші з вами податки": блогер відмовився вести російськомовне тревел-шоу на держканалі "Дім"

Блогер обурений тим, що шоу буде навіть не двомовним.

Український державний телеканал "Дом" оголосив кастинг на роль ведучого нового шоу про подорожі "Украина с первого взгляда". Запрошення, в тому числі було відправлено тревел-блогеру Оресту Зубу, який, втім від нього відмовився, оскільки нове шоу транслюватиметься виключно російською мовою.

Про це він написав у себе в Фейсбук.

"За наші з вами податки у нашій країні виділяються колосальні державні бюджети на створення російськомовного контенту на сьомому році війти проти Росії", — зазначив він.

Зуб додав, що йому, як популяризаторові україномовного контенту на це боляче дивитися.

Варто відзначити, що на створення шоу з українського бюджету було виділено 33,9 мільйона гривень.

У коментарі виданню "Детектор медіа" блогер зазначив, що вважає нераціональним виділення такої суми грошей на створення російськомовного контенту, особливо для каналу, який був створений для реінтеграції окупованих територій.

"Тому що тут ми нічого не змінюємо, ми просто транслюємо на російській — і все, воно не змінює свідомості людей", — сказав він.

Орест Зуб — мандрівник, підприємець і письменник зі Львова. Він веде канал в Youtube, в якому ділиться враженнями від своїх поїздок в інші країни світу, а таких в його житті було більше сотні.

В цей час на канал підписані понад 36,3 тисячі осіб.

Як повідомлялося раніше, гроші з українського бюджету йдуть не тільки на створення російськомовного контенту, але і на більш дивні речі. Наприклад, недавно користувачі мережі звернули увагу, що в одному з випусків дитячого мультика про Кузюку, на який з бюджету виділили 12,8 мільйона гривень, є пісенька про "дитячий пук".