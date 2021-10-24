"За наши с вами налоги": блогер отказался вести русскоязычное тревел-шоу на госканале "Дом"

Блогер возмущен тем, что шоу будет даже не двуязычным.

Украинский государственный телеканал "Дом" объявил кастинг на роль ведущего нового шоу о путешествиях "Украина с первого взгляда". Приглашение, в том числе, было отправлено и тревел-блогеру Оресту Зубу, который впрочем от него отказался, поскольку новое шоу будет транслироваться исключительно на российском языке.

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

"За наши с вами налоги в нашей стране выделяются колоссальные государственные бюджеты на создание русскоязычного контента на седьмом году войны против России", — отметил он.

Зуб отметил, что ему, как популяризатору украиноязычного контента на это больно смотреть.

Стоит отметить, что на создание шоу из украинского бюджета было выделено 33,9 миллиона гривен.

В комментарии изданию "Детектор медиа" блогер отметил, что считает нерациональным выделение такой суммы денег на создание русскоязычного контента, особенно для канала, который был создан для реинтеграции оккупированных территорий.

"Потому что здесь мы ничего не меняем, мы просто транслируем на российском — и все, оно не меняет сознания людей", — сказал он.

Орест Зуб — путешественник, предприниматель и писатель из Львова. Он ведет канал в Youtube, в котором делится впечатлениями от своих поездок в другие страны мира, а таковых в его жизни было более сотни.

В настоящее время на канал подписаны более 36,3 тысячи человек.

Как сообщалось ранее, деньги из украинского бюджета идут не только на создание русскоязычного контента, но и на более странные вещи. Например, недавно пользователи сети обратили внимание, что в одном из выпусков детского мультика о Кузюке, на который из бюджета выделили 12,8 миллиона гривен, есть песенка о "детском пуке".