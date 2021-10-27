"Украиноязычный продукт убивался в течение 300 лет", - блогер Орест Зуб, отказавшийся вести шоу на русском на канале "Дом"

Когда путешественник начинал создавать блог на украинском языке, его называли самоубийцей и дураком.

Государственный телеканал "Дом" с самого начала создания подвергается критике, в частности, из-за языкового вопроса и решения транслировать контент на русском языке. Недавно вот украинский блогер, свободный предприниматель, путешественник, посетивший 128 стран, Орест Зуб отказался от участия в кастинге на роль ведущего в новом трэвэл-проекте "Украина с первого взгляда". Он уверен, что на седьмом году войны России против Украины нельзя тратить на создание русскоязычного телепродукта средства из государственного бюджета (речь идет о 33,9 млн гривен).

В разговоре с "Телеграфом" Орест Зуб рассказал, почему создавать контент на украинском выгоднее и какие перспективы украиноязычного медийного пространства.

Как поделился блогер, он не ожидал, что его отказ телеканалу "Дом" будет активно обсуждаться в сети. Но признает, что подобные истории происходят время от времени, а поднятие вопросов национального характера обычно вызывает резонанс.

Ютубер отмечает, что с 16 лет стал жить самостоятельно от родителей и с тех пор у него нет телевизора. Но он в курсе цели создания государственного телеканала "Дом", ориентированного на зрителей с оккупированных территорий.

"Теми методами, которыми сейчас телеканал пытается интегрировать население оккупированных территорий в культурное медийное пространство Украины, это не сделать. Нужны другие подходы. И один из них – добавление украиноязычного контента", — уверен путешественник.

Зуб подчеркивает, что украиноязычный контент однозначно развивается.

"Нужно понимать, что это движение фактически длится семь лет. Лишь начиная с 2014 года люди стали серьезно подходить к украиноязычному медийному продукту. Тогда как в течение предыдущих 300 лет украиноязычный продукт – печатный, интеллектуальный, культурный – убивался", — считает Зуб.

Блогер радуется, что "лед тронулся", но добавляет – нужно больше наработок, времени, усилий и ресурсов.

"Украиноязычный медийный продукт экономически более выгоден"

Не новость, что многие ютуберы из Украины создают контент на русском языке, надеясь, что так их видео посмотрят больше людей в разных странах. По мнению Зуба, при таком подходе логичнее выбрать английский или китайский язык.

"Хочу отметить, что в бизнесе, в том числе и в онлайн-бизнесе, фишка не в ширине рынка, а в доле, в том, насколько человек взаимодействует со своей аудиторией. Это чрезвычайно важные вещи, которые впоследствии понимает большинство блогеров. И здесь вопрос к каждому не только по экономическим составляющим, но и внутренним убеждениям. Сейчас, в связи с тем, что активно развивается украиноязычный медийный продукт, экономически бывает выгоднее делать что-то на украинском языке", — заявил Зуб.

Как известно, львиной частью заработка блогеров являются рекламные интеграции. К примеру, Youtube-канал сотрудничает с компанией, которая географически охватывает украинский рынок, а ее продукция производится и потребляется в Украине.

"Таким компаниям лучше сотрудничать с украиноязычным блогером, потому что у него 90% аудитории будет в Украине. Остаток — другие страны. Тогда как у русскоязычного блогера из Украины может быть только 30% аудитории в нашей стране, 40% — России и 10%, например, Беларуси. Выходит, что компания будет использовать свои ресурсы нецелесообразно, поскольку ее клиенты находятся в Украине", — пояснил на примере блогер.

Зуб призывает контентмейкеров учитывать этот момент и помнить, что украиноязычный сегмент растет и имеет много перспектив.

"Многие люди бессознательно пользуются русскоязычным интерфейсом"

Сам Зуб вспоминает, что начал вести свою блогерскую деятельность еще с текстового блога на украинском языке в 2011 году. То есть за три года до начала войны, когда среди всех страниц украинского интернета собственно украинского языка было всего 7%.

"Мне говорили: "Орест, ты самоубийца, дурак, у тебя ничего не получится!" Но 10 лет спустя, исключительно благодаря блогерской деятельности, мне удалось посетить 128 стран мира, я активно путешествую, мне удалось основать компанию – и это в нашем украиноязычном сегменте. Поэтому если кто колеблется – пусть мне напишет, готов подсказать!" – заявил Зуб.

Он отмечает, что даже думал над тем, чтобы вести блог на английском, потому что хорошо им владеет, но все же выбрал украинский. О чем ни разу не пожалел.

Также блогер добавил, что развитие украиноязычного пространства могут блокировать множество неочевидных вещей. Так, многие люди бессознательно пользуются русскоязычным интерфейсом. Поэтому в соцсетях или на больших платформах, учитывая пользовательские предпочтения, предлагают российскую рекламу и русскоязычный контент.

Напомним, ранее Орест Зуб рассказал в спецпроекте "Телеграфа" о том, как развивается туризм в Украине и какие направления — самые перспективные.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве IT-компания попала в языковой скандал, заявив, что у них в приоритете – русский.