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"Україномовний продукт вбивався протягом 300 років", - блогер Орест Зуб, який відмовився вести шоу російською на каналі "Дом"

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Український блогер, мандрівник Орест Зуб Новина оновлена 27 жовтня 2021, 10:33
Український блогер, мандрівник Орест Зуб

Коли мандрівник розпочинав створювати блог українською мовою, його називали самогубцем і дурієм

Державний телеканал "Дом" від початку створення піддається критиці, зокрема через мовне питання і рішення транслювати контент російською мовою. Недавно ось український блогер, вільний підприємець, мандрівник, який відвідав 128 країн, Орест Зуб відмовився від участі в кастингу на роль ведучого у новому тревел-проєкті " Украина с первого взгляда". Він упевнений, що на сьомому році війни Росії проти України не можна витрачати на створення російськомовного телепродукту кошти з державного бюджету (йдеться про 33,9 млн гривень).

У розмові з "Телеграфом" Орест Зуб розповів, чому створювати контент українською вигідніше і які є перспективи україномовного медійного простору.

Як поділився блогер, він не очікував, що його відмова телеканалу "Дом" буде жваво обговорюватися у мережі. Та визнає, що подібні історії відбуваються час від часу, а підняття питань національного характеру зазвичай викликає резонанс.

Ютубер зазначає, що з 16 років почав жити самостійно від батьків і з тих пір у нього немає телевізору. Та він у курсі мети створення державного телеканалу "Дом", орієнтованого на глядачів з окупованих територій.

"Тими методами, якими зараз телеканал намагається інтегрувати населення окупованих територій в культурний медійний простір України, це не зробити. Потрібні інші підходи. І один із них – додача україномовного контенту", — впевнений мандрівник.

Зуб підкреслює, що україномовний контент однозначно розвивається.

"Треба розуміти, що цей рух фактично триває сім років. Лише починаючи з 2014 року люди стали серйозно підходити до україномовного медійного продукту. Тоді як протягом попередніх 300 років україномовний продукт – друкований, інтелектуальний, культурний – вбивався", — вважає Зуб.

Блогер тішиться, що "лід зрушився", але додає – потрібно більше напрацювань, часу, зусиль і ресурсів.

"Україномовний медійний продукт економічно вигідніший"

Не новина, що багато ютуберів з України створюють контент російською мовою, сподіваючись, що так їхні відео подивляться більше людей в різних країнах. На думку Зуба, при такому підході логічніше тоді обрати англійську чи китайську мову.

"Хочу відмітити, що в бізнесі, зокрема і в онлайн-бізнесі, фішка не в ширині ринку, а в долі, в тому, наскільки людина взаємодіє зі своєю аудиторією. Це надзвичайно важливі речі, які згодом розуміють більшість блогерів. І тут питання до кожного не лише щодо економічних складових, а і внутрішніх переконань. Зараз, у зв’язку з тим, що активно розвивається україномовний медійний продукт, економічно буває вигідніше робити щось українською мовою", — заявив Зуб.

Як відомо, левовою частиною заробітку блогерів є рекламні інтеграції. Наприклад, Youtube-канал співпрацює з компанією, що географічно охоплює український ринок, а її продукція виробляється і споживається в Україні.

"Таким компаніям краще співпрацювати з україномовним блогером, бо в нього 90% аудиторії буде в Україні. Решта – інші країни. Тоді як у російськомовного блогера з України може бути лише 30% аудиторії в нашій країні, 40% — Росії і 10%, наприклад, Білорусі. Виходить, що компанія буде використовувати свої ресурси нецільово, оскільки її клієнти знаходяться в Україні", — пояснив на прикладі блогер.

Зуб закликає контентмейкерів враховувати цей момент і пам’ятати, що україномовний сегмент росте і має багато перспектив.

"Чимало людей несвідомо користуються російськомовним інтерфейсом"

Сам Зуб згадує, що почав вести свою блогерську діяльність ще з текстового блогу українською мовою в 2011 році. Тобто за три роки до початку війни, коли серед всіх сторінок українського інтернету власне української мови було лише 7%.

"Мені говорили: "Оресте, ти самогубець, дурень, в тебе нічого не вийде!" Але 10 років потому, виключно завдяки блогерській діяльності, мені вдалося відвідати 128 країн світу, я активно подорожую, мені вдалося заснувати компанію – і це в нашому україномовному сегменті. Тому якщо хтось вагається – нехай мені напишуть, готовий підказати!" — заявив Зуб.

Він зазначає, що навіть думав над тим, щоби вести блог англійською, бо гарно нею володіє, але все ж таки обрав українську. Про що жодного разу не пожалкував.

Також блогер додав, що розвиток україномовного простору можуть блокувати багато неочевидних речей. Так, чимало людей несвідомо користуються російськомовним інтерфейсом. Тож у соцмережах чи на більших платформах, враховуючи вподобання користувача, пропонують російську рекламу і російськомовний контент.

Нагадаємо, раніше Орест Зуб розповів у спецпроєкті "Телеграфу" про те, як розвивається туризм в Україні та які напрямки — найперспективніші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві IT-компанія потрапила в мовний скандал, заявивши, що в них у пріоритеті – російська.

Теги:
#Українська мова #YouTube #Телеканал ДІМ #Орест Зуб
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