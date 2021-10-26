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У Раді пропонують позбавляти прав водіїв за перевищення швидкості: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Надто швидкий рух може становити небезпеку.
Надто швидкий рух може становити небезпеку.

Посилення покарання, згідно з проектом, починається за зайві 30 км/год.

В Україні можуть позбавляти прав за занадто швидку їзду — швидкість вищу за максимально допустиму на 50 км/год. Для тих, хто перевищив на 30 км/год, передбачений штраф.

Відповідний законопроєкт зареєстрований та поданий на розгляд, повідомляє портал Верховної Ради.

Його ініціатори — нардепи з партій "Слуга народу", "Голос" та депутатської групи "Довіра".

Що пропонують змінити:

  • за перевищення на 30 км/год — штраф 1700 грн (зараз ця норма діє для перевищення на 50 км/год)
  • за перевищення на 50 км/год — позбавлення прав на керування транспортом на 3-6 місяців
  • за перевищення на 70 км/год — позбавлення прав на строк від 6 місяців до року.

Перевищення швидкості автори законопроєкту назвали "автотероризмом" і повідомили статистику — за 9 місяців 2021 року на дорогах України загинули 2225 осіб, що становить у середньому 8 людей на день. Занадто висока швидкість руху транспорту на дорозі збільшує ступінь травм та шанс на летальний кінець для постраждалих.

Раніше "Телеграф" писав про кілька резонансних ДТП із загиблими за останній місяць:

Теги:
#ДТП #Штраф #ПДР #Перевищення швидкості #Позбавлення прав
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