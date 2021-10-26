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Буде сонячно, але холодно – метеорологи дали прогноз погоди в Україні на середу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Осінній парк. Новина оновлена 26 жовтня 2021, 14:29
Осінній парк.

В Україну до кінця тижня може повернутися тепло, але найближчими днями будуть ще по-осінньому прохолодно.

На всій території країни сонячно та без опадів, таку погоду принесе українцям антициклон Розамунд.

Про це розповіла метеоролог Наталія Діденко.

Вона спрогнозувала, що в Україні в ніч на середу виделка температур буде від +4 до -4, подекуди стовпчик термометра впаде до -7.

Денна погода по Україні триматиметься від +9 до +12 градусів, південна частина традиційно буде теплішою, там варто чекати +14.

Укргідрометцентр на 27 жовтня дає такий прогноз:

  • вночі найхолоднішою стане Луганщина — до 7 градусів нижче за нуль, а найтеплішою — Одещина — до 6 градусів тепла
  • вдень найтепліше на Закарпатті. в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях — до +14, найхолоднішими стануть Луганщина, Сумщина та Чернігівщина із прогнозом від 9 до 11 тепла.
Прогноз по Україні на 27 жовтня
Прогноз по Україні на 27 жовтня

У Києві погода 27 жовтня вдень порадує 10-12 градусів тепла, а вночі ще "підморозить".

Діденко попереджає: ближче до вихідних в Україні потеплішає, але буде сильний вітер. На вихідних найтепліше буде на Західній Україні — до +18.

Раніше "Телеграф" писав, що здебільшого в країні опадів до листопада очікувати не варто — вони можливі тільки в деяких регіонах.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди #Наталія Діденко
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