Укр

Будет солнечно, но холодно - метеорологи дали прогноз погоды в Украине на среду

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Осенний парк. Новость обновлена 26 октября 2021, 14:29
Осенний парк.

В Украину к концу недели может вернуться тепло, но ближайшие дни будут все еще по-осеннему прохладными.

На всей территории страны солнечно и без осадков, такую погоду принесет украинцам антициклон Розамунд. 

Об этом рассказала метеоролог Наталья Диденко. 

Она спрогнозировала, что в Украине в ночь на среду вилка температур будет от +4 до -4, местами столбик термометра упадет до -7. 

Дневная погода по Украине будет держаться от +9 до +12 градусов, южная часть традиционно будет теплее, там стоит ждать до +14. 

Укргидрометцентр на 27 октября дает такой прогноз:

  • ночью самой холодной станет Луганщина — до 7 градусов ниже нуля, а самой теплой — Одесчина — до 6 градусов тепла
  • днем теплее всего на Закарпатье. в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — до +14, самыми холодными станут Луганщина, Сумщина и Черниговищина с прогнозом от 9 до 11 тепла. 
Прогноз по Украине на 27 октября
Прогноз по Украине на 27 октября

В Киеве погода 27 октября днем порадует 10-12 градусами тепла, а ночью еще "подморозит". 

Диденко предупреждает — ближе к выходным в Украине потеплеет, но будет сильный ветер. На выходных теплее всего будет на Западной Украине — до +18. 

Ранее "Телеграф" писал, что в большей части страны осадков до ноября ожидать не стоит — они вероятны только в некоторых регионах.

Теги:
#Погода #Прогноз погоды #Наталья Диденко
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