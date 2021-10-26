Верховний суд підколов РНБО мемом, але сам нарвався на критику

У ВС заявили мемом натякнули на тиск з боку РНБО.

Верховний суд України нагадав чиновникам та установам державної влади про неприпустимість тиску на органи судової влади, прикріпивши до посади популярний раніше мем.

Відповідне повідомлення було оприлюднено у Фейсбук Верховного суду.

У ньому наголошується, що "публічна та безпідставна" критика судової влади є свідомим підривом основ державності та порушують принципи поділу влади.

Втім, у користувачів мережі виникла змішана реакція як на цю посаду, так і на сам мем. При цьому відзначилися там активіст Сергій Стерненко та голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

Як повідомлялося раніше, 22 жовтня Верховний суд обрав нового главу. Ним за підтримки 98 суддів став Всеволод Князєв, який до цього обіймав посаду секретаря Великої палати ЗС.

Втім, розпочне виконання обов’язків він лише з 1 грудня, а до того моменту головою суду продовжить залишатися його чинна голова Валентина Данишевська.