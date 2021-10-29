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Наживалися на онкохворих: прикордонники накрили міжнародну групу торговців фальсифікатом

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Спецзагін "ДОЗОР" затримує підозрюваного Новина оновлена 29 жовтня 2021, 19:40
Спецзагін "ДОЗОР" затримує підозрюваного

Компанією, що постачала підробки до п’яти країн світу три роки, керували українці.

Правоохоронці розкрили мережу фасільсифікаторів, які підробляли ліки від раку вартістю 1500 доларів США (трохи менше 40 тисяч гривень) та продавали онкохворим у п’яти країнах.

Про це повідомили у прикордонній службі України.

За їхньою інформацією очолювали махінацію двоє українців. Виконавців було троє – два з них представники інших держав, які займалися поширенням підробок в Україні, Малайзії, Ізраїлі, Індії та США.

Виготовленням підроблених ліків для тяжкохворих вони займалися три роки. На момент обшуку у фігурантів знайшли вісім мільйонів гривень, ще на 15 мільйонів фалісифікованих ліків та документацію "чорної бухгалтерії".

Гроші, отримані за продаж підробок, вони витрачали на дорогі машини та нерухомість.

Учасників махінації звинувачують за п’ятьма статтями — за створення угруповання, відмивання грошей, підробку ліків, контрабанду та незаконне використання бренду. Вони можуть сісти за ґрати терміном до 15 років або до кінця життя з конфіскацією майна.

Розслідування велося спільно прикордонниками, нацполіцією та прокуратурою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у махінаціях та розтраті при закупівлі ліків для хворих на рак у Києві підозрюють чиновників.

Теги:
#Ліки #Онкологія #Фальсифікація #Прикордонна служба
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