Укр

Наживались на онкобольных: пограничники "накрыли" международную группу торговцев фальсификатом

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Спецотряд "ДОЗОР" задерживает подозреваемого Новость обновлена 29 октября 2021, 19:40
Спецотряд "ДОЗОР" задерживает подозреваемого

Украинцы руководили компанией, три года поставлявшей подделки в пять стран мира.

Правоохранители раскрыли сеть фасильсификаторов, которые подделывали лекарства от рака стоимостью 1500 долларов США (чуть менее 40 тысяч гривен) и продавали онкобольным в пяти странах.

Об этом сообщили в погранслужбе Украины. 

По их информации возглавляли махинацию двое украинцев. Исполнителей было трое — двое из них представители других государств, которые занимались распространением подделок в Украине, Малайзии, Израиле, Индии и США. 

Изготовлением поддельных лекарств для тяжелобольных они занимались три года. На момент обыска у фигурантов нашли восемь миллионов гривен, еще на 15 миллионов фалисифицированных лекарств и документацию "черной бухгалтерии". 

Деньги, вырученные за продажу подделок, они тратили на дорогие машины и недвижимость. 

Участников махинации обвиняют по пяти статьям — за создание группировки, отмывание денег, подделку лекарств, контрабанду и незаконное использование бренда. Они могут сесть за решетку на срок до 15 лет или до конца жизни с конфискацией имущества. 

Расследование велось совместно пограничниками, нацполицией и прокуратурой. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в махинациях и растрате при закупке лекарств для больных раком в Киеве подозревают чиновников.

Теги:
#Лекарства #Онкология #Фальсификация #Погранслужба
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