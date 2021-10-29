Наживались на онкобольных: пограничники "накрыли" международную группу торговцев фальсификатом

Украинцы руководили компанией, три года поставлявшей подделки в пять стран мира.

Правоохранители раскрыли сеть фасильсификаторов, которые подделывали лекарства от рака стоимостью 1500 долларов США (чуть менее 40 тысяч гривен) и продавали онкобольным в пяти странах.

Об этом сообщили в погранслужбе Украины.

По их информации возглавляли махинацию двое украинцев. Исполнителей было трое — двое из них представители других государств, которые занимались распространением подделок в Украине, Малайзии, Израиле, Индии и США.

Изготовлением поддельных лекарств для тяжелобольных они занимались три года. На момент обыска у фигурантов нашли восемь миллионов гривен, еще на 15 миллионов фалисифицированных лекарств и документацию "черной бухгалтерии".

Деньги, вырученные за продажу подделок, они тратили на дорогие машины и недвижимость.

Участников махинации обвиняют по пяти статьям — за создание группировки, отмывание денег, подделку лекарств, контрабанду и незаконное использование бренда. Они могут сесть за решетку на срок до 15 лет или до конца жизни с конфискацией имущества.

Расследование велось совместно пограничниками, нацполицией и прокуратурой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в махинациях и растрате при закупке лекарств для больных раком в Киеве подозревают чиновников.