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"Велика проблема": головний санлікар України розповів про релігійні антивакцинатори

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Переконати людей після проповідей про шкоду щеплень дуже складно Новина оновлена 30 жовтня 2021, 12:25
Переконати людей після проповідей про шкоду щеплень дуже складно

Багато богобоязливих людей відкидають необхідність дотримуватися карантину, каже Ігор Кузін

В Україні серйозною локальною проблемою, з якою стикаються організатори масової вакцинації, стали релігійні лідери, котрі не підтримують ідеї імунізації.

Як на це реагують у МОЗ, розповів виданню "Гордон" головний санлікар країни Ігор Кузін.

За словами чиновника, чимало людей, які належать до певних релігійних громад, часто порушують карантинні правила (частково чи повністю його ігноруючи) і, звісно, відмовляються робити щеплення.

"Роз’яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують", — журиться Ігор Кузін.

При цьому, каже представник МОЗ, зі значною часткою віруючих вдається співпрацювати. Найбільшу підтримку влада та медики зараз отримують від Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Чимало представників ради публічно вакцинувалися і закликали це робити інших українців.

За словами Кузіна, найчастіше проблеми із антивакцинаторськими настроями створюють представники УПЦ Московського патріархату. Головний санлікар зазначає, що з цією церквою "досить складно працювати". Втім, найчастіше це деякі локальні церкви та громади, що не поширюється на велику кількість людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як чоловік, який не приймає всерйоз необхідність вакцинуватися , влаштував справжню проповідь в одному з київських центрів масової імунізації проти коронавірусу.

Теги:
#УПЦ МП #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #Головний санітарний лікар України #Ігор Кузин
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