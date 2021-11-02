Ярош став радником голови ЗСУ: у РФ новину зустріли дуже бурхливо (фото)
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Про призначення стало відомо 2 листопада.
Дмитро Ярош, який раніше був народним депутатом України і очолював з 2013 по 2015 рік організацію "Правий сектор", став радником головнокомандувача Збройних сил України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він подякував за довіру та зазначив, що призначений наказом головкому Валерія Залужного. Нагадаємо, Залужний лише нещодавно отримав цю посаду — у липні.
У Росії призначення сприйняли неоднозначно — росЗМІ згадують, що організація, яку раніше очолював Ярош, заборонена в РФ, а також називають його нацистом і неонацистом.
Дмитро Ярош став медійною персоною в Україні під час подій 2013-2014 років у Києві та на сході України. У листопаді 2015 пішов від керівництва "Правим сектором", а у грудні вийшов із організації.
У 2016 — презентував нову націонал-патріотичну організацію.
Дмитро Ярош також заявляв про неефективність Мінських угод та пропонував себе у керівники Тристоронньої контактної групи. Раніше він критикував президента України Володимира Зеленського за російську мову у новорічному привітанні на адресу мешканців Криму та Донбасу.
Ще з часів "Правого сектору" його прізвище стало загальним — з повідомлень російської пропаганди народився мем "візитка Яроша". Її використали як доказ участі "ПС" в інциденті у Слов’янську.
Раніше "Телеграф" писав, що Росія нарощує військову присутність вздовж північного кордону України.
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