Ярош став радником голови ЗСУ: у РФ новину зустріли дуже бурхливо (фото)

Про призначення стало відомо 2 листопада.

Дмитро Ярош, який раніше був народним депутатом України і очолював з 2013 по 2015 рік організацію "Правий сектор", став радником головнокомандувача Збройних сил України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він подякував за довіру та зазначив, що призначений наказом головкому Валерія Залужного. Нагадаємо, Залужний лише нещодавно отримав цю посаду — у липні.

У Росії призначення сприйняли неоднозначно — росЗМІ згадують, що організація, яку раніше очолював Ярош, заборонена в РФ, а також називають його нацистом і неонацистом.

Дмитро Ярош став медійною персоною в Україні під час подій 2013-2014 років у Києві та на сході України. У листопаді 2015 пішов від керівництва "Правим сектором", а у грудні вийшов із організації.

У 2016 — презентував нову націонал-патріотичну організацію.

Дмитро Ярош також заявляв про неефективність Мінських угод та пропонував себе у керівники Тристоронньої контактної групи. Раніше він критикував президента України Володимира Зеленського за російську мову у новорічному привітанні на адресу мешканців Криму та Донбасу.

Мем "візитка Яроша"

Ще з часів "Правого сектору" його прізвище стало загальним — з повідомлень російської пропаганди народився мем "візитка Яроша". Її використали як доказ участі "ПС" в інциденті у Слов’янську.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія нарощує військову присутність вздовж північного кордону України.