Ярош стал советником главы ВСУ: в РФ новость встретили очень бурно (фото)
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О назначении стало известно 2 ноября.
Дмитрий Ярош, ранее бывший народным депутатом Украины и возглавлявший с 2013 по 2015 год организацию "Правый сектор" стал советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Он поблагодарил за доверие и отметил, что назначен приказом главкома Валерия Залужного. Напомним, Залужный только недавно получил этот пост — в июле.
В России назначение восприняли неоднозначно — росСМИ вспоминают, что организация, ранее возглавляемая Ярошем, запрещена в РФ, а также называют его нацистом и неонацистом.
Дмитрий Ярош стал медийной персоной в Украине во время событий 2013-2014 годов в Киеве и на востоке Украины. В ноябре 2015 ушел от руководства "Правым сектором", а в декабре вышел из организации.
В 2016 — презентовал новую национал-патриотическую организацию.
Дмитрий Ярош также заявлял о неэффективности Минских соглашений и предлагал себя в руководители Трехсторонней контактной группы. Ранее он критиковал президента Украины Владимира Зеленского за русский язык в новогоднем поздравлении в адрес жителей Крыма и Донбасса.
Еще со времен "Правого сектора" его фамилия стала нарицательной — из сообщений российской пропаганды родился мэм "визитка Яроша". Ее использовали как доказательство участия "ПС" в инциденте в Славянске.
Ранее "Телеграф" писал, что Россия наращивает военное присутствие вдоль северной границы Украины.
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