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Ярош стал советником главы ВСУ: в РФ новость встретили очень бурно (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Дмитрий Ярош Новость обновлена 02 ноября 2021, 14:57
Дмитрий Ярош

О назначении стало известно 2 ноября.

Дмитрий Ярош, ранее бывший народным депутатом Украины и возглавлявший с 2013 по 2015 год организацию "Правый сектор" стал советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины. 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

Он поблагодарил за доверие и отметил, что назначен приказом главкома Валерия Залужного. Напомним, Залужный только недавно получил этот пост — в июле. 

В России назначение восприняли неоднозначно — росСМИ вспоминают, что организация, ранее возглавляемая Ярошем, запрещена в РФ, а также называют его нацистом и неонацистом.

Дмитрий Ярош стал медийной персоной в Украине во время событий 2013-2014 годов в Киеве и на востоке Украины. В ноябре 2015 ушел от руководства "Правым сектором", а в декабре вышел из организации. 

В 2016 — презентовал новую национал-патриотическую организацию

Дмитрий Ярош также заявлял о неэффективности Минских соглашений и предлагал себя в руководители Трехсторонней контактной группы. Ранее он критиковал президента Украины Владимира Зеленского за русский язык в новогоднем поздравлении в адрес жителей Крыма и Донбасса. 

Мэм "визитка Яроша"
Мэм "визитка Яроша"

Еще со времен "Правого сектора" его фамилия стала нарицательной — из сообщений российской пропаганды родился мэм "визитка Яроша". Ее использовали как доказательство участия "ПС" в инциденте в Славянске.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия наращивает военное присутствие вдоль северной границы Украины.

Теги:
#Россия #Дмитрий Ярош #ВСУ
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