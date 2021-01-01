"Дерьмо и треш": Ярош поделился впечатлениями от новогоднего поздравления Зеленского

Украинский общественно-политический деятель и бывший лидер организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош рассказал, что думает о новогоднем поздравлении Владимира Зеленского.

Об этом он написал в соцсети Фейсбук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился с поздравительной речью к украинцам в новогоднюю ночь. "Телеграф" ранее обнародовал запись поздравления и текстовую версию.

Отметим, что сразу же после выхода поздравления, на Зеленского обрушилась волна критики. В частности президенту досталось за упоминание "песка в Ялте".

Другие пользователи раскритиковали его за неоднозначное решение привлечь к съемкам детей, что считается беспроигрышным методом среди рекламщиков.

Напомним, два украинских канала показали новогоднее поздравление экс-президента Петра Порошенко вместо поздравления Зеленского.