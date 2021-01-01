Не изменили традиции: два канала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского

В новогоднюю ночь два украинских телеканала: "5 канал" и "Прямой", транслировали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко.

Трансляция в эфире завершилась в 00:00, в момент наступления Нового года. После чего включилось поздравление действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Лидер "Европейская солидарность" записал видео вместе с женой и новоизбранным депутатом Киевсовета Мариной Порошенко возле киевской фабрики Roshen и опубликовал его в своих соцсетях.

Порошенко пожелал украинцам и в дальнейшем сил и иммунитета не только от коронавируса, но и от вируса популизма и непрофессионализма власти.

Стоит отметить, что новогодние поздравления Петра Порошенко "Прямой" и "5 канал" уже второй год подряд ставят перед самым Новым годом вместо новогоднего обращения Зеленского.

Напомним, что в последний год правления Порошенко, телеканал "1+1" вместо традиционного новогоднего поздравления президента включил поздравление Владимира Зеленского, где он поздравил украинцев и заявил, что решил участвовать в выборах.

Как писал "Телеграф", в новогоднем выпуске "Вечернего квартала" артисты подшутили над президентом Украины Владимиром Зеленским.