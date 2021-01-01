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Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал "следующего" президента Украины (видео)

Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал "следующего" президента Украины (видео)
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В новогоднем выпуске "Вечернего квартала" артисты подшутили над президентом Украины Владимиром Зеленским. Самого Зеленского сыграл актер Юрий Великий. Сначала артисты "перенесли" президента в 2020 года, а потом на пять лет вперед - в 2025-й. 

Шоу показали на канале "1+1" вечером 31 декабря. Видео опубликовано на YouTube.

Президент рассказывает политикам "будущее" и пытается исправить все ошибки, допущенные властью в уходящем году. Предлагает Николаю Тищенко продать ресторана "Велюр", чтобы не попасть в скандал во время локдауна, а также хочет уволить Авакова, чтобы избежать захвата в заложников пассажиров автобуса в Луцке.

Также он вспоминает ссору с мэром Черкасс и прогнозирует победу Кличко.

После "прошлого", президента переносят в будущее - в 2025 год, где "Зеленский" уже президент успешной кинокомпании, а президентом Украины становится Павел Зибров.

В конце номера Юрий Великий, который играл роль Зеленского провозглашает новогоднюю речь.

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"2020 год был для нас тяжелым, но мы справились. Хотелось бы пообещать, что все плохое останется в старом году. Но чтобы потом никто не говорил, что я не исполняю своих обещаний, я лучше вам так скажу: обещаю, в следующем году все у нас будет Chica Bamboni!" – отметил артист.

Как ранее писал "Телеграф", студия "Квартал 95" обнародовала новый выпуск "ЧистоNews", в котором, в частности, коснулись темы протестовавших под зданием дворца "Украина" предпринимателей

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Все по теме:

Квартал-95, Владимир Зеленский, Вечерний Квартал.

Автор:

Телеграф
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