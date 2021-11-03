"Уряд" Севастополя забанили в Інстаграм

На сторінку було підписано понад 10 тисяч людей.

Соціальна мережа Instagram заблокувала сторінку так званого "уряду" Севастополя.

При спробі зайти за посиланням можна побачити лише напис про те, що контент не доступний.

Як повідомляє російський Інтерфакс, в "уряді" пов’язують це із надмірною активністю на сторінці.

"Причина — надто багато відповідей на коментарі користувачів, соцмережа називає це надмірною активністю", — сказала представниця окупаційної адміністрації міста Ірина Юхіна.

За її словами, сторінку відновити не вдасться. На неї підписано близько 10 тисяч осіб.

У зв’язку з цим було ухвалено рішення завести новий акаунт.

Як повідомлялося раніше, мешканець Криму розповів "Телеграфу" про те, як у школах дітям розповідають, що кримчан нібито "ненавидять в Україні" і цим відмовляють їх від вступу до вищих навчальних закладів на материковій частині країни.