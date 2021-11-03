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"Уряд" Севастополя забанили в Інстаграм

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Instagram Новина оновлена 03 листопада 2021, 15:30
Instagram

На сторінку було підписано понад 10 тисяч людей.

Соціальна мережа Instagram заблокувала сторінку так званого "уряду" Севастополя.

При спробі зайти за посиланням можна побачити лише напис про те, що контент не доступний.

Як повідомляє російський Інтерфакс, в "уряді" пов’язують це із надмірною активністю на сторінці.

"Причина — надто багато відповідей на коментарі користувачів, соцмережа називає це надмірною активністю", — сказала представниця окупаційної адміністрації міста Ірина Юхіна.

За її словами, сторінку відновити не вдасться. На неї підписано близько 10 тисяч осіб.

У зв’язку з цим було ухвалено рішення завести новий акаунт.

Як повідомлялося раніше, мешканець Криму розповів "Телеграфу" про те, як у школах дітям розповідають, що кримчан нібито "ненавидять в Україні" і цим відмовляють їх від вступу до вищих навчальних закладів на материковій частині країни.

Теги:
#Крим #Севастополь
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