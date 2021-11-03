"Правительство" Севастополя забанили в Инстаграм

На страницу были подписаны более 10 тысяч человек.

Социальная сеть Instagram заблокировала страницу так называемого "правительства" Севастополя.

При попытке перейти по ссылке, можно увидеть лишь надпись о том, что контент не доступен.

Как сообщает российский Интерфакс, в "правительстве" связывают это с чрезмерной активностью на странице.

"Причина — слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью", — сказала представительница оккупационной администрации города Ирина Юхина.

По ее словам, страницу восстановить не получится. На нее было подписано около 10 тысяч человек.

В связи с этим было принято решение завести новый аккаунт.

Как сообщалось ранее, житель Крыма рассказал "Телеграфу" о том, как в школах детям рассказывают, что крымчан якобы "ненавидят в Украине" и тем самым отговаривают их от поступления в высшие учебные заведения на материковой части страны.