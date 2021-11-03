Укр

"Правительство" Севастополя забанили в Инстаграм

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Instagram Новость обновлена 03 ноября 2021, 15:30
Instagram

На страницу были подписаны более 10 тысяч человек.

Социальная сеть Instagram заблокировала страницу так называемого "правительства" Севастополя.

При попытке перейти по ссылке, можно увидеть лишь надпись о том, что контент не доступен.

Как сообщает российский Интерфакс, в "правительстве" связывают это с чрезмерной активностью на странице.

"Причина — слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью", — сказала представительница оккупационной администрации города Ирина Юхина.

По ее словам, страницу восстановить не получится. На нее было подписано около 10 тысяч человек.

В связи с этим было принято решение завести новый аккаунт.

Как сообщалось ранее, житель Крыма рассказал "Телеграфу" о том, как в школах детям рассказывают, что крымчан якобы "ненавидят в Украине" и тем самым отговаривают их от поступления в высшие учебные заведения на материковой части страны.

Теги:
#Крым #Севастополь
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