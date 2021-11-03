Міністр енергетики виявився винен за газ 76 тис. грн: подробиці

Суд змусив українського міністра заплатити газ.

Міністра енергетики України Германа Галущенка у судовому порядку зобов’язали погасити заборгованість щодо газу за 2018 та 2019 роки.

Про це повідомляє НВ.

Зазначається, що міністр подав до суду у квітні 2020 року на Києвоблгаззбут. Галущенко стверджував, що його лічильник газу зламався і показує некоректні дані, через що наполягав на визнанні суми заборгованості необґрунтованою, її перерахунку та поновленні подачі газу до його будинку.

Попри це, у вересні 2021 року суд ухвалив рішення відхилити позов міністра та зобов’язав його погасити заборгованість у розмірі 76 тисяч гривень.

У ході судового розгляду стало відомо, що у листопаді 2018 року співробітники облгазу виявили пошкодження пломбування з метою несанкціонованого відновлення подачі газу.

При цьому вони склали акт про порушення, підписаний представником Галущенка та його охоронцем.

Крім того, суд давав сторонам можливість для розв'язання проблеми шляхом угоди. Для цього співробітники облгазу мали потрапити до міністра та перевірити працездатність лічильника, проте представники Галущенка на це не пішли.

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