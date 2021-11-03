Министр энергетики оказался должен за газ 76 тыс. грн: подробности

Суд заставил украинского министра заплатить за газ.

Министра энергетики Украины Германа Галущенко в судебном порядке обязали погасить задолженность по газу за 2018 и 2019 годы.

Об этом сообщает НВ.

Отмечается, что министр подал в суд в апреле 2020 года на Киевоблгазсбыт. Галущенко утверждал, что его счетчик газа сломался и показывает некорректные данные, из-за чего настаивал на признании суммы задолженности необоснованной, ее перерасчете и возобновлению подачи газа в его дом.

Несмотря на это, в сентябре 2021 года суд принял решение отклонить иск министра и обязал его погасить задолженность в размере 76 тысяч гривень.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что в ноябре 2018 года сотрудники облгаза обнаружили повреждение пломбировки с целью несанкционированно возобновить подачу газа.

При этом они составили акт о нарушениях, который был подписан представителем Галущенко и его охранником.

Кроме того суд давал сторонам возможность для решения проблемы путем соглашения. Для этого сотрудники облгаза должны были попасть к министру и проверить работоспособность счетчика, однако представители Галущенко на это не пошли.

Как сообщалось ранее, в Харькове после выборов, где с большим преимуществом победил Игорь Терехов, разгорается скандал. Наблюдатели сети ОПОРА уже заявили, что обратились к полиции по фактам нарушения, а соперник Терехова Михаил Добкин заявил, что пойдет в суд.