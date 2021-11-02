Укр

Скандал после выборов в Харькове: на нового мэра подадут в суд

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Голосование в Харькове. Новость обновлена 02 ноября 2021, 07:41
Голосование в Харькове.

Лидером стал Игорь Терехов с результатом 50,66%.

В Харькове с результатами голосования, которые первого ноября объявили в территориальной избирательной комиссии, соглашаются не все. Так, в гражданской сети ОПОРА, которые наблюдали за выборами, сообщили, что они будут обжаловать результаты. 

Об этом сказал координатор по наблюдению за выборами в Харькове Николай Зинченко. 

Связано это с теми нарушениями, которые зафиксировала организация. Среди них — лишние 70 голосов за лидера мэрской гонки и.о. горголовы Игоря Терехова в Основянском районе, которых не было в протоколе, предоставленном наблюдателям. Также на участках в Новобаварском районе обнаружили 397 голосов в пользу лидирующего кандидата. 

ОПОРА планирует подать на пересчет голосов по 10 спорным участкам. По фактам организация обратилась в полицию. 

Также о своих планах опротестовать результаты выборов рассказал один из кандидатов — Михаил Добкин, отметив, что у харьковчан "второй раз украли право выбора мэра". Добкин, заявил, что пойдет в суд. 

Напомним, в Харькове в последний день октября выбирали городского голову — по результатам, оглашенным горизбиркомом им стал Игорь Терехов с небольшим превышением рубежа в 50%. 

Ранее "Телеграф" писал, что кроме 220 участков в городе на выборах открывали 41 пункт вакцинации.

Теги:
#Выборы #Харьков #Игорь Терехов
Ирина Верещук, Павел Рябикин, Алексей Резников и Юлия Свириденко
Политика
Резников возглавит Минобороны, а Верещук попадет в Кабмин: "Слуги народа" согласовали замену министров
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук, Павел Рябикин, Алексей Резников и Юлия Свириденко
Резников возглавит Минобороны, а Верещук попадет в Кабмин: "Слуги народа" согласовали замену министров
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Цифра дня: за месяц коронавирус убил 11 455 украинцев — это 220 полных автобусов с людьми
Дата публикации
Категория
Илья Кива
Киву задержали в Киеве: нардеп дал первый комментарий
Дата публикации
Категория
Украина и соседи на карте
Топ-угроз ноября. Чего ждать Украине и почему?
Дата публикации
Категория
Одной из проблем для украинцев может стать тарифный вопрос
Локдаун и тотальное подорожание: что ожидает Украину в ноябре и почему