Скандал после выборов в Харькове: на нового мэра подадут в суд

Лидером стал Игорь Терехов с результатом 50,66%.

В Харькове с результатами голосования, которые первого ноября объявили в территориальной избирательной комиссии, соглашаются не все. Так, в гражданской сети ОПОРА, которые наблюдали за выборами, сообщили, что они будут обжаловать результаты.

Об этом сказал координатор по наблюдению за выборами в Харькове Николай Зинченко.

Связано это с теми нарушениями, которые зафиксировала организация. Среди них — лишние 70 голосов за лидера мэрской гонки и.о. горголовы Игоря Терехова в Основянском районе, которых не было в протоколе, предоставленном наблюдателям. Также на участках в Новобаварском районе обнаружили 397 голосов в пользу лидирующего кандидата.

ОПОРА планирует подать на пересчет голосов по 10 спорным участкам. По фактам организация обратилась в полицию.

Читайте также: Категория Харьков Люди просто задыхаются: "Телеграф" побывал в главной COVID-больнице Харькова (фоторепортаж) Харьковская область уже несколько дней кряду остается в числе лидеров по распространению COVID-19.

Также о своих планах опротестовать результаты выборов рассказал один из кандидатов — Михаил Добкин, отметив, что у харьковчан "второй раз украли право выбора мэра". Добкин, заявил, что пойдет в суд.

Напомним, в Харькове в последний день октября выбирали городского голову — по результатам, оглашенным горизбиркомом им стал Игорь Терехов с небольшим превышением рубежа в 50%.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме 220 участков в городе на выборах открывали 41 пункт вакцинации.