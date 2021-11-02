Скандал після виборів у Харкові: на нового мера подадуть до суду

Лідером став Ігор Терехов із результатом 50,66%.

У Харкові з результатами голосування, які оголосили першого листопада в територіальній виборчій комісії, погоджуються не всі. Так, у громадянській мережі ОПОРА, які спостерігали за виборами, повідомили, що вони оскаржуватимуть результати.

Про це сказав координатор зі спостереження за виборами у Харкові Микола Зінченко.

Це пов’язано з тими порушеннями, які зафіксувала організація. Серед них зайві 70 голосів за лідера мерських перегонів в.о. міськголови Ігоря Терехова в Основ’янському районі, яких не було у протоколі, наданому спостерігачам. Також на дільницях у Новобаварському районі виявили 397 голосів на користь провідного кандидата.

ОПОРА планує подати на перерахунок голосів по 10 спірних дільницях. За фактами організація звернулася до поліції.

Також про свої плани опротестувати результати виборів розповів один із кандидатів — Михайло Добкін, зазначивши, що у харків’ян "вдруге вкрали право вибору мера". Добкін заявив, що піде до суду.

Нагадаємо, у Харкові в останній день жовтня обирали міського голову — за результатами, оголошеними міськвиборчком, ним став Ігор Терехов з невеликим перевищенням рубежу в 50%.

Раніше "Телеграф" писав, що окрім 220 дільниць у місті на виборах відкривали 41 пункт вакцинації.