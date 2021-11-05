"Укрзалізниця" змінила графік руху майже сотні поїздів: що відомо

Із Києва до Херсона тепер їздитиме швидкий потяг із вагонів-трансформерів

Від 12 грудня 2021 року одразу 93 потяги "Укрзалізниці" почнуть рух згідно нового розкладу. На понад 50 рейсів вже можна придбати квитки за оновленим графіком.

Про це повідомляє прес-служба "УЗ".

Відомо, що частина із цих 93 поїздів уперше поїде своїм напрямком. Загалом таких поїздів буде запущено 19.

Ще 49 складів завдяки коригуванню розкладу зможуть швидше прибувати на кінцеву станцію.

Серед особливих "оновлень" в "Укрзалізниці" вирішили виділити потяги:

№ 57/58-59/60 Київ — Яремче, Чоп (влаштовано зручніше сполучення між деякими із міст-станцій проходження; покращено ранковий графік прибуття в обидві сторони);

(влаштовано зручніше сполучення між деякими із міст-станцій проходження; покращено ранковий графік прибуття в обидві сторони); № 95/96 Київ — Рахів (цілорічний та з квитками за зниженою ціною, ніж раніше);

(цілорічний та з квитками за зниженою ціною, ніж раніше); № 52/51 Київ — Херсон (швидкий із вагонів-трансформерів).

Повідомляється, що на 52 поїзди з оновленим графіком вже можна купити квитки в касах "Укрзалізниці" або будь-яким іншим зручним для вас способом.

До речі, не варто забувати, що крім квитка і документа, що підтверджує особу, для залізничної подорожі вам знадобиться "ковідний" сертифікат або ПЛР-тест.

При цьому "Телеграф" вже повідомляв про випадки, коли несумлінні провідники погоджуються провести на поїзд пасажирів без необхідних "коронавірусних" документів.