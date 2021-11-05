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"Укрзализныця” изменила график движения почти сотни поездов: что известно

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Больше половины поездов теперь будут приезжать быстрее Новость обновлена 05 ноября 2021, 20:29
Больше половины поездов теперь будут приезжать быстрее

Из Киева в Херсон теперь будет ездить скорый состав из вагонов-трансформеров

С 12 декабря 2021 года сразу 93 поезда "Укрзализныци" начнут движение согласно новому расписанию. На более 50 рейсов уже можно приобрести билеты по обновленному графику.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Известно, что часть из этих 93 поездов впервые поедет по своим направлением. Всего таких поездов будет запущено 19. 

Еще 49 составов благодаря корректировке расписания смогут быстрее прибывать на конечную станцию следования. 

Среди особых "обновлений" в "Укрзализныце" решили выделить поезда:

  • № 57/58-59/60 Киев — Яремче, Чоп (устроено более удобное сообщение между некоторыми из городов-станций следования; улучшено утренний график прибытия в обе стороны);
  • № 95/96 Киев — Рахов (круглогодичный и с билетами по сниженной цене, нежели раньше);
  • № 52/51 Киев — Херсон (скорый из вагонов-трансформеров).

Сообщается, что на 52 поезда с обновленным графиком уже можно купить билеты в кассах "Укрзализныци" или любым другим удобным для вас способом.

К слову, не стоит забывать, что помимо билета и документа, подтверждающего личность, для железнодорожного путешествия вам понадобится "ковидный" сертификат или же ПЦР-тест.

При этом "Телеграф" уже сообщал о случаях, когда недобросовестные проводники соглашаются провести на поезд пассажиров без необходимых "коронавирусных" документов.

Теги:
#Укрзализныця #Поезда
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