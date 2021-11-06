Аномальне тепло зміниться "мінусом": синоптик озвучив прогноз для України

Синоптик зазначив, що сильного холоду українцям чекати не варто

Наступного тижня в Україні похолодає, хоч і температурні показники все ще перевищуватимуть норму. Такий прогноз погоди у коментарі "Телеграфу" озвучив синоптик Ігор Кібальчич.

Так, до початку наступного тижня (до 8 листопада включно) в Україні збережеться аномально тепла погода з відхиленням середньодобової температури щодо норми на 7-10 градусів. Найбільш високі як нічні, так і денні температури очікуються на сході та півдні країни: там стовпчики термометрів вдень досягнуть 12-17 градусів тепла, а вночі – 5-10.

Починаючи з вівторка, 9 листопада очікується поступове зниження температурного фону по всій території України. Синоптик пояснює, що це пов’язано з перебудовою атмосферної циркуляції та переважанням повітряних мас з північного заходу. Але незважаючи на відносне зниження температури, вона все ще залишатиметься вищою за кліматичну норму на 2-4 градуси.

Так, у середу та четвер, 10-11 листопада, нічні температури очікуються близько 0-5 градусів тепла, тоді як у північних та східних областях – від 0 до 5 градусів морозу. Вдень повітря прогріватиметься до +5-10 градусів.

"У будь-якому випадку, до середини листопада різкого та суттєвого похолодання чекати не варто", — прогнозує Кібальчич.

Середню аномалію температури в Європі за період із 5 по 11 листопада демонструє карта.

Аномалія температури. Фото з архіву І.Кібальчича

Раніше "Телеграф" повідомляв, що озвучено прогноз погоди на листопад в Україні.