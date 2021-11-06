Аномальное тепло сменится "минусом": синоптик озвучил прогноз для Украины

Синоптик отметил, что сильного холода украинцам ждать не стоит

На следующей неделе в Украине похолодает, хотя и температурные показатели все еще будут превышать норму. Такой прогноз погоды в комментарии "Телеграфу" озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

Так, до начала следующей недели (по 8 ноября включительно) в Украине сохранится аномально тёплая погода с отклонением среднесуточной температуры относительно нормы на 7-10 градусов. Наиболее высокие как ночные, так и дневные температуры ожидаются на востоке и юге страны: там столбики термометров днём достигнут 12-17 градусов тепла, а ночью – 5-10.

Начиная со вторника, 9 ноября, ожидается постепенное понижение температурного фона по всей территории Украины. Синоптик объясняет, что это связано с перестройкой атмосферной циркуляции и преобладании воздушных масс с северо-запада. Но несмотря на относительное понижение температуры, она всё ещё будет оставаться выше климатической нормы на 2-4 градуса.

Так, в среду и четверг, 10-11 ноября, ночные температуры ожидаются около 0-5 градусов тепла, тогда в северных и восточных областях — от 0 до 5 градусов мороза. Днём воздух будет прогреваться до +5-10 градусов.

"В любом случае, до середины ноября резкого и существенного похолодания ждать не стоит", — прогнозирует Кибальчич.

Среднюю аномалию температуры в Европе за период с 5 по 11 ноября демонстрирует карта.

Аномалия температуры. Фото из архива И.Кибальчича

Ранее "Телеграф" сообщал, что озвучен прогноз погоды на ноябрь в Украине.