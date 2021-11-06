Укр

Аномальное тепло сменится "минусом": синоптик озвучил прогноз для Украины

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
90
Начало ноября в этом году относительно теплое
Начало ноября в этом году относительно теплое

Синоптик отметил, что сильного холода украинцам ждать не стоит 

На следующей неделе в Украине похолодает, хотя и температурные показатели все еще будут превышать норму. Такой прогноз погоды в комментарии "Телеграфу" озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

Так, до начала следующей недели (по 8 ноября включительно) в Украине сохранится аномально тёплая погода с отклонением среднесуточной температуры относительно нормы на 7-10 градусов. Наиболее высокие как ночные, так и дневные температуры ожидаются на востоке и юге страны: там столбики термометров днём достигнут 12-17 градусов тепла, а ночью – 5-10. 

Начиная со вторника, 9 ноября, ожидается постепенное понижение температурного фона по всей территории Украины. Синоптик объясняет, что это связано с перестройкой атмосферной циркуляции и преобладании воздушных масс с северо-запада. Но несмотря на относительное понижение температуры, она всё ещё будет оставаться выше климатической нормы на 2-4 градуса. 

Так, в среду и четверг, 10-11 ноября, ночные температуры ожидаются около 0-5 градусов тепла, тогда в северных и восточных областях — от 0 до 5 градусов мороза. Днём воздух будет прогреваться до +5-10 градусов.

"В любом случае, до середины ноября резкого и существенного похолодания ждать не стоит", — прогнозирует Кибальчич.

Среднюю аномалию температуры в Европе за период с 5 по 11 ноября демонстрирует карта.

Аномалия температуры. Фото из архива И.Кибальчича
Аномалия температуры. Фото из архива И.Кибальчича

Ранее "Телеграф" сообщал, что озвучен прогноз погоды на ноябрь в Украине.

Теги:
#Погода #Похолодание #Ноябрь #Погода в Украине
Концовка недели заставила Офис президента понервничать
Политика
Банковой объявили войну: чего ждать от новых проектов Авакова и Разумкова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Концовка недели заставила Офис президента понервничать
Банковой объявили войну: чего ждать от новых проектов Авакова и Разумкова
Дата публикации
Категория
В Украине начали делать прививки от коронавируса подросткам
Дети в Украине получили первые вакцины от коронавируса: медики рассказали о противопоказаниях
Дата публикации
Категория
Американцы обеспокоены присутствием войск РФ рядом с ОРДЛО
Россияне собрали на границах Украины масштабную группировку войск — Пентагон
Дата публикации
Категория
Харьковская инфекционная больница.
Некоторые больницы заполнены на 100%: в Минздраве ответили, скольким украинцам хватит кислорода
Дата публикации
Категория
Препарата Pfizer в Украине хватает для всех регионов
В Helsi отреагировали на публикацию "Телеграфа" по поводу отсутствия вакцины Pfizer в Киеве