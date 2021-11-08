До шести градусів морозу: якою погода у Києві та Україні 9 листопада

У Києві вівторок буде сухим та відчутно прохолодним

В Україні у вівторок, 9 листопада, у частині регіонів очікують дощі, а повітря по всій території стане холоднішим.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її прогнозом, у вівторок захід, південь та північний схід країни будуть оминати атмосферні фронти, тому у цих регіонах дощитиме. А от решта території опиниться в тилу фронтів — тому там буде сухо, але прохолодно.

Максимальну температуру повітря синоптик прогнозує на рівні +1 +7 градусів тепла, на Півдні термометр покаже +6 +11 градусів.

У Києві 9-го листопада суттєвих опадів не прогнозують, як і увесь тиждень. Температура повітря у вівторок у столиці коливатиметься від +4+6 градусів вдень, а в ніч на 10-те листопада можливо до 6 градусів морозу.

"Укргідрометцентр" на 9 листопада прогнозує дощі ще й на Сході України, зокрема на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі. Дощі пройдуть також в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та місті Сімферополь.

Дані Укргідрометцентру

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні цього тижня та де очікувати сильних заморозків.