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До шести градусів морозу: якою погода у Києві та Україні 9 листопада

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Україні очікуються заморозки Новина оновлена 08 листопада 2021, 12:56
В Україні очікуються заморозки

У Києві вівторок буде сухим та відчутно прохолодним

В Україні у вівторок, 9 листопада, у частині регіонів очікують дощі, а повітря по всій території стане холоднішим.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її прогнозом, у вівторок захід, південь та північний схід країни будуть оминати атмосферні фронти, тому у цих регіонах дощитиме. А от решта території опиниться в тилу фронтів — тому там буде сухо, але прохолодно.

Максимальну температуру повітря синоптик прогнозує на рівні +1 +7 градусів тепла, на Півдні термометр покаже +6 +11 градусів. 

У Києві 9-го листопада суттєвих опадів не прогнозують, як і увесь тиждень. Температура повітря у вівторок у столиці коливатиметься від +4+6 градусів вдень, а в ніч на 10-те листопада можливо до 6 градусів морозу.

"Укргідрометцентр" на 9 листопада прогнозує дощі ще й на Сході України, зокрема на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі. Дощі пройдуть також в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та місті Сімферополь.

Дані Укргідрометцентру
Дані Укргідрометцентру

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні цього тижня та де очікувати сильних заморозків.

Теги:
#Україна #Погода #Укргідрометцентр #9 листопада #Наталка Діденко
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