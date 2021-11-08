До шести градусов мороза: какой будет погода в Киеве и Украине 9 ноября

В Киеве вторник будет сухим и ощутимо прохладным

В Украине во вторник, 9 ноября, в части регионов ожидают дожди, а воздух по всей территории станет холоднее.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, во вторник запад, юг и северо-восток страны будут обходить атмосферные фронты, поэтому в этих регионах будет дождь. А вот остальная территория окажется в тылу фронтов — поэтому там будет сухо, но прохладно.

Максимальную температуру воздуха синоптик прогнозирует на уровне +1+7 градусов тепла, на Юге термометр покажет +6+11 градусов.

В Киеве 9 ноября существенных осадков не прогнозируют, как и всю неделю. Температура воздуха во вторник в столице будет колебаться от +4+6 градусов днем, а в ночь на 10 ноября возможно до 6 градусов мороза.

"Укргидрометцентр" на 9 ноября прогнозирует дожди еще и на Востоке Украины, в частности, на Луганщине, Донетчине и Запорожье. Дожди пройдут также в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и Симферополе.

Данные Укргидрометцентра

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине на этой неделе и где ожидать сильных заморозков.