В Україні з’явився перелік небезпечних порід собак: що робити їх власникам

Уряд зобов’язав власників деяких порід собак страхувати своїх улюбленців

Кабінет міністрів України у середу, 10 листопада, під час чергового засідання затвердив перелік небезпечних порід собак. Про це йдеться на урядовому порталі.

Крім того, внесено зміни до Порядку та правил обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яку вони можуть заподіяти. Так, починаючи з сьогоднішнього дня власники цих порід собак разом із реєстрацією тварини мають підписати договір обов’язкового страхування відповідальності, згідно з яким вони відповідатимуть за дії своїх улюбленців у разі, якщо внаслідок їхньої діяльності хтось постраждає.

Крім того, на урядовому порталі зазначають, що в ході обговорення постанови було враховано позицію громадських та зоозахисних організацій.

Небезпечними визнали такі породи :

аїді (вівчарка атласька);

айну (хоккайдо);

акбаш;

акіта-іну;

американська акіта;

бандог американський;

бергамаско;

брохольмер датський;

бува;

фландрський бувье;

алапахський бульдог;

мальорський бульдог;

американський бульдог;

бульмастиф;

бультер’єр англійська;

бультер’єр англійська стаффордширська;

бурбуль південноафриканський;

картська вівчарка,

голландська вівчарка;

грецька вівчарка;

ештрельська вівчарка;

Кавказька вівчарка;

середньоазійська вівчарка;

Східноєвропейська вівчарка;

французька вівчарка;

вовкодав ірландський;

гампр;

доберман;

дог аргентинський;

дог канарський;

кангал;

кане-корсо;

мастиф;

московська сторожова;

мареммо-абруцька вівчарка;

американський пітбультер’єр;

рафейру ду алентежу;

ріджбек;

ротвейлер;

собака вовча;

американський тер’єр;

тоза-іну.

Нагадаємо, у Харкові літню жінку поруч із її будинком загризли собаки.