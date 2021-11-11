В Украине появился перечень опасных пород собак: что делать их владельцам
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Правительство обязало владельцев собак страховать своих любимцев
Кабинет министров Украины в среду, 10 ноября, во время очередного заседания утвердил список опасных пород собак. Об этом говорится на правительственном портале.
Кроме того внесены изменения в Порядок и правила обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который они могут причинить. Так, начиная из сегодняшнего дня владельцы этих пород собак вместе с регистрацией животного должны будут подписать договор обязательного страхования ответственности, согласно которому они будут отвечать за действия своих любимцев в случае, если в результате их деятельности кто-то пострадает.
Кроме того на правительственном портале отмечают, что в ходе обсуждения постановления была учтена позиция общественных и зоозащитных организаций.
Опасными признали такие породы:
- аиди (овчарка атласская);
- айну (хоккайдо);
- акбаш;
- акита-ину;
- американская акита;
- бандог американский;
- бергамаско;
- брохольмер датский;
- бувье;
- фландрский бувье;
- алапахский бульдог;
- мальорский бульдог;
- американский бульдог;
- бульмастиф;
- бультерьер английский;
- бультерьер английский стаффордширский;
- бурбуль южноафриканский;
- картская овчарка,
- голландская овчарка;
- греческая овчарка;
- эштрельская овчарка;
- кавказская овчарка;
- среднеазиатская овчарка;
- восточноевропейская овчарка;
- французская овчарка;
- волкодав ирландский;
- гампр;
- доберман;
- дог аргентинский;
- дог канарский;
- кангал;
- кане-корсо;
- мастиф;
- московская сторожевая;
- мареммо-абруццкая овчарка;
- американский питбультерьер;
- рафейру ду алентежу;
- риджбек;
- ротвейлер;
- собака волчья;
- терьер американский;
- тоза-ину.
Напомним, в Харькове пожилую женщину рядом с ее домом загрызли собаки.