В Украине появился перечень опасных пород собак: что делать их владельцам

Правительство обязало владельцев собак страховать своих любимцев

Кабинет министров Украины в среду, 10 ноября, во время очередного заседания утвердил список опасных пород собак. Об этом говорится на правительственном портале.

Кроме того внесены изменения в Порядок и правила обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который они могут причинить. Так, начиная из сегодняшнего дня владельцы этих пород собак вместе с регистрацией животного должны будут подписать договор обязательного страхования ответственности, согласно которому они будут отвечать за действия своих любимцев в случае, если в результате их деятельности кто-то пострадает.

Кроме того на правительственном портале отмечают, что в ходе обсуждения постановления была учтена позиция общественных и зоозащитных организаций.

Опасными признали такие породы:

аиди (овчарка атласская);

айну (хоккайдо);

акбаш;

акита-ину;

американская акита;

бандог американский;

бергамаско;

брохольмер датский;

бувье;

фландрский бувье;

алапахский бульдог;

мальорский бульдог;

американский бульдог;

бульмастиф;

бультерьер английский;

бультерьер английский стаффордширский;

бурбуль южноафриканский;

картская овчарка,

голландская овчарка;

греческая овчарка;

эштрельская овчарка;

кавказская овчарка;

среднеазиатская овчарка;

восточноевропейская овчарка;

французская овчарка;

волкодав ирландский;

гампр;

доберман;

дог аргентинский;

дог канарский;

кангал;

кане-корсо;

мастиф;

московская сторожевая;

мареммо-абруццкая овчарка;

американский питбультерьер;

рафейру ду алентежу;

риджбек;

ротвейлер;

собака волчья;

терьер американский;

тоза-ину.

Напомним, в Харькове пожилую женщину рядом с ее домом загрызли собаки.