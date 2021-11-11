Укр

В Украине появился перечень опасных пород собак: что делать их владельцам

Автор
Татьяна Веремеева
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Кабмин перечислил самых опасных собак
Кабмин перечислил самых опасных собак

Правительство обязало владельцев собак страховать своих любимцев

Кабинет министров Украины в среду, 10 ноября, во время очередного заседания утвердил список опасных пород собак. Об этом говорится на правительственном портале.

Кроме того внесены изменения в Порядок и правила обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который они могут причинить. Так, начиная из сегодняшнего дня владельцы этих пород собак вместе с регистрацией животного должны будут подписать договор обязательного страхования ответственности, согласно которому они будут отвечать за действия своих любимцев в случае, если в результате их деятельности кто-то пострадает.

Кроме того на правительственном портале отмечают, что в ходе обсуждения постановления была учтена позиция общественных и зоозащитных организаций.

Опасными признали такие породы:

  • аиди (овчарка атласская);
  • айну (хоккайдо);
  • акбаш;
  • акита-ину;
  • американская акита;
  • бандог американский;
  • бергамаско;
  • брохольмер датский;
  • бувье;
  • фландрский бувье;
  • алапахский бульдог;
  • мальорский бульдог;
  • американский бульдог;
  • бульмастиф;
  • бультерьер английский;
  • бультерьер английский стаффордширский;
  • бурбуль южноафриканский;
  • картская овчарка,
  • голландская овчарка;
  • греческая овчарка;
  • эштрельская овчарка;
  • кавказская овчарка;
  • среднеазиатская овчарка;
  • восточноевропейская овчарка;
  • французская овчарка;
  • волкодав ирландский;
  • гампр;
  • доберман;
  • дог аргентинский;
  • дог канарский;
  • кангал;
  • кане-корсо;
  • мастиф;
  • московская сторожевая;
  • мареммо-абруццкая овчарка;
  • американский питбультерьер;
  • рафейру ду алентежу;
  • риджбек;
  • ротвейлер;
  • собака волчья;
  • терьер американский;
  • тоза-ину.

Напомним, в Харькове пожилую женщину рядом с ее домом загрызли собаки.

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#Кабмин #Собаки
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