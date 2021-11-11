Як і через скільки часу після зараження проявляється "Дельта"-штам COVID-19

В Україні з коронавірусом до лікарні останні потрапляє 4-5 тисяч людей щодня.

Кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні продовжують фіксувати у понад 20 тисяч людей щодня. Після перших випадків "Дельта"-штаму в червні, вже у жовтні нових заражень, які припадали на цей варіант вірусу, збільшилося до 95%.

"Телеграф" нагадує про основні етапи розвитку хвороби та особливості штаму, згідно з інформацією МОЗ.

"Дельта" більш заразна за інші варіації вірусу і має коротший інкубаційний період. Його оцінюють у 1-3 дні, тоді як одужання більш тривале – до 15 днів.

До основних симптомів коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров’я відносить :

лихоманку

кашель

стомлюваність.

Серед інших ознак: втрата смаку та нюху, нежить, кон’юнктивіт, хворе горло, головний та м’язовий біль, порушення роботи кишківника, озноб.

При тяжкому перебігу хвороби — задишка, температура вище 38 градусів, біль у грудях, когнітивні порушення та втрата апетиту.

Штам "Дельта" характерний тим, що при ньому рідше фіксують порушення смаку та сприйняття запахів та кашель. Крім цього повідомляють про ризик порушення слуху та утворення тромбів.

При цьому після 7-8 днів хвороби у деяких пацієнтів різко знижується сатурація і їм необхідна госпіталізація аж до використання примусової вентиляції легень.

Раніше "Телеграф" писав, що поширення коронавірусу в Європі посилилося і у ВООЗ прогнозують ще півмільйона смертей до лютого.

Зазначимо, що перелічені симптоми ґрунтуються на матеріалах організацій охорони здоров’я у світі та Україні. Цей текст є результатом компіляції офіційної інформації про захворювання і не може бути застосований для остаточного встановлення діагнозу.