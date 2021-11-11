Останні теплі дні: прогноз синоптиків до кінця тижня в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 44
Метеорологи обіцяють похолодання вже з 15 листопада.
В Україні п’ятниця буде теплішою та без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +12. Вихідні також потішать погодою.
Про це написала синоптик Наталія Діденко та порадила планувати невеликі подорожі з термосами та в пуховиках.
Згідно з її прогнозом, на заході, у центрі та на півдні України повітря потеплішає від 7 до 12 градусів за Цельсієм. На сході та півночі буде трохи холодніше – від +4 до +10 на термометрах. При цьому вночі можливі заморозки.
Також у цих регіонах можлива хмарність, тоді як на більшій частині території країни буде ясно та сухо.
Столиця України порадує мешканців теплом 7-8 градусів вище за нуль і через хмарність холод може відчуватися сильніше.
Обіцяє Діденко і сонячну та прохолодну погоду у вихідні. Гідрометцентр також не показує ймовірності опадів на території України 13 та 14 листопада. Згідно з прогнозом найтеплішим у суботу стане Крим із +12 на термометрах, а також Прикарпаття та Закарпаття, де обіцяють +11.
У неділю очікується приблизно така сама погода, крім ночі. У частині західних, центральних та південних областей температура буде вищою за нуль, на сході та півночі варто чекати нічних заморозків.
Наступний тиждень пройде під знаком похолодання. Раніше "Телеграф" писав, що в Україні не варто чекати на перший сніг раніше ніж у середині листопада.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-