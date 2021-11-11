Останні теплі дні: прогноз синоптиків до кінця тижня в Україні

Метеорологи обіцяють похолодання вже з 15 листопада.

В Україні п’ятниця буде теплішою та без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +12. Вихідні також потішать погодою.

Про це написала синоптик Наталія Діденко та порадила планувати невеликі подорожі з термосами та в пуховиках.

Згідно з її прогнозом, на заході, у центрі та на півдні України повітря потеплішає від 7 до 12 градусів за Цельсієм. На сході та півночі буде трохи холодніше – від +4 до +10 на термометрах. При цьому вночі можливі заморозки.

Також у цих регіонах можлива хмарність, тоді як на більшій частині території країни буде ясно та сухо.

Столиця України порадує мешканців теплом 7-8 градусів вище за нуль і через хмарність холод може відчуватися сильніше.

Обіцяє Діденко і сонячну та прохолодну погоду у вихідні. Гідрометцентр також не показує ймовірності опадів на території України 13 та 14 листопада. Згідно з прогнозом найтеплішим у суботу стане Крим із +12 на термометрах, а також Прикарпаття та Закарпаття, де обіцяють +11.

Прогноз погоди на суботу

У неділю очікується приблизно така сама погода, крім ночі. У частині західних, центральних та південних областей температура буде вищою за нуль, на сході та півночі варто чекати нічних заморозків.

Прогноз погоди на неділю

Наступний тиждень пройде під знаком похолодання. Раніше "Телеграф" писав, що в Україні не варто чекати на перший сніг раніше ніж у середині листопада.