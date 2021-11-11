Укр

Последние теплые деньки: прогноз синоптиков до конца недели в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Осенние Карпаты. Новость обновлена 11 ноября 2021, 13:45
Осенние Карпаты.

Метеорологи обещают похолодание уже с 15 ноября.

В Украине пятница будет более теплой и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +12. Выходные также порадуют погодой. 

Об этом написала синоптик Наталья Диденко и посоветовала планировать небольшие путешествия с термосами и в пуховиках. 

Согласно ее прогнозу, на западе, в центре и на юге Украины воздух потеплеет от 7 до 12 градусов по Цельсию. На востоке и севере будет немного холоднее — от +4 до +10 на термометрах. При этом ночью возможны заморозки. 

Также в этих регионах возможна облачность, тогда как на большей части территории страны будет ясно и сухо. 

Столица Украины порадует жителей теплом 7-8 градусов выше нуля и из-за облачности холод может ощущаться сильнее. 

Обещает Диденко и солнечную и прохладную погоду в выходные. Гидрометцентр также не показывает вероятность осадков на территории Украины 13 и 14 ноября. Согласно прогнозу самым теплым в субботу станет Крым с +12 на термометрах, а также Прикарпатье и Закарпатье, где обещают +11. 

Прогноз погоды на субботу
Прогноз погоды на субботу

В воскресенье ожидается примерно такая же погода, за исключением ночи. В части западных, центральных и южных областей температура будет выше нуля, на востоке и севере стоит ждать ночных заморозков. 

Прогноз погоды на воскресенье
Прогноз погоды на воскресенье

Следующая неделя пройдет под знаком похолодания. Ранее "Телеграф" писал, что в Украине не стоит ждать первого снега ранее чем в средине ноября

Теги:
#Выходные #Прогноз погоды #12 ноября
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