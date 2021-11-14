У правах водія з’являться нові позначки: що означає код "78"

Зміни торкнуться новоспечених водіїв

Із грудня для українців зміняться правила видачі прав водія. Серед іншого буде додано нову позначку "78", що пов’язано з автоматичною коробкою передач.

Докладніше про зміни розповіли у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Тепер з прав українця можна буде зрозуміти, на який автомобіль він тренувався перед отриманням документів.

Якщо в посвідченні буде код "78", отже водій вміє керуватися з машиною на автоматичній коробці передач. Водіння інших транспортних засобів йому не дозволяється.

У разі, якщо подібна позначка в правах відсутня, людина зможе керувати будь-яким автомобілем (певної категорії, яка освоєна, звичайно).

Додамо, що код будуть вносити до графи 12 прав водія.

Такі зміни було внесено ухвалою Кабміну від 22 вересня 2021 року. До речі, вони не торкнуться вже виданих прав водія, тому змінювати наявний документ не доведеться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, коли водіям найкраще "перевзути" свій автомобіль на зимову гуму. Цікаво, що законодавство та ПДД майже ніяк не регулюють це питання.