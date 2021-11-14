В водительских правах появятся новые отметки: что означает код "78"

Изменения затронут новоиспеченных водителей

С декабря для украинцев изменятся правила выдачи водительских прав. Среди прочего будет добавлена новая отметка "78", что связано с автоматической коробкой передач.

Подробнее об изменениях рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Теперь по правам украинца можно будет понять, на какого типа автомобиле он тренировался перед получением документов.

Если в удостоверении будет имется код "78", значит водитель умеет управляться с машиной на автоматической коробке передач. Вождение других транспортных средств ему запрещается.

В случае, если подобная отметка в правах отсутствует, человек сможет управлять любым автомобилем (определенной категории, которую освоил, разумеется).

Добавим, что код будут вносить в графу 12 водительских прав.

Такие изменения были внесены постановлением Кабмина от 22 сентября 2021 года. К слову, они не коснутся уже выданных водительских прав, поэтому менять уже имеющийся документ не придется.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, когда водителям лучше всего "переобуть" свой автомобиль на зимнюю резину. Интересно, что законодательство и ПДД почти никак не регулируют этот вопрос.