Ні слова про Росію: через сім років у Раді назвали причини Іловайської трагедії

ТСК Ради озвучила основні причини Іловайської трагедії.

У тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради озвучили основну причину Іловайської трагедії, у якій загинуло 366 українських військових.

Про це розповіла голова ТСК Мар’яна Безугла під час брифінгу для ЗМІ, передає "Укрінформ".

Вона повідомила, що трагедія сталася внаслідок "неналежної організації оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії".

За її словами, події Іловайська призвели не лише до військових наслідків, а й до політичних. Зокрема, саме ця подія призвела до підписання Мінських угод, які "неоднозначно сприймаються" жителями України по обидва боки лінії розмежування. Крім того, каже Безугла, інцидент також спричинив підписання "не менш спірного" закону про місцеве самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Серед факторів, що призвели до Іловайської трагедії, ТСК виділяє:

невведення воєнного стану;

помилкові кадрові призначення та дії керівництва країни;

неприйняття керівництвом країни дій щодо розблокування виведення військ з котла та забезпечення коридору для їх безпечного виходу з оточення.

Крім того, у ТСК зазначили, що тодішні керівники Міноборони та Генштабу блокували роботу попередньої комісії Ради.

Примітно, що про вторгнення російських військ, що передувало трагедію, у звіті мови так і не йшлося.

Як відомо, у ніч з 23 на 24 серпня 2014 року велике угруповання російських військ у 3,5 тисячі військовослужбовців з підтримкою танків і бойових машин вторглося на територію України, і до 25 серпня змогло оточити підрозділи українських військ та добровольчих батальйонів.

28 серпня після переговорів між керівництвом АТО та Міноборони РФ з російської сторони було надано гарантії про "зелений коридор" для виведення оточених військ України. Однак наступного дня військові, що склали зброю, потрапили під масивний вогонь з боку окупантів.

У результаті під Іловайськом, за офіційними даними, загинули 388 українських військових, ще 429 отримали поранення, а близько 300 потрапили в полон.

27 серпня 2021 року в Офісі генпрокурора відкрили спеціальну рубрику на своєму сайті, де було оприлюднено раніше засекречені документи про події тих днів.