Ни слова о России: спустя семь лет в Раде назвали причины Иловайской трагедии

ВСК Рады озвучила основные причины Иловайской трагедии.

Во временной следовательской комиссии Верховной Рады озвучили основную причину Иловайской трагедии, в которой погибли 366 украинских военных.

Об этом рассказала глава ВСК Марьяна Безугла во время брифинга для СМИ, передает "Укринформ".

Она сообщила, что трагедия случилась вследствие "ненадлежащей организации обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии".

По ее словам, события Иловайска привели не только к военным последствиям, но и к политическим. В частности именно это событие привело к подписанию Минских соглашений, которые "неоднозначно воспринимаются" жителями Украины по обе стороны линии разграничения. Кроме того, говорит Безугла, инцидент также привел к подписанию "не менее спорного" закона о местном самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Среди факторов, которые привели к Иловайской трагедии, ВСК выделяет:

невведение военного положения;

ошибочные кадровые назначения и действия руководства страны;

непринятие руководством страны действий по разблокировке вывода войск из котла и обеспечении коридора для их безопасного выхода из окружения.

Помимо того, в ВСК отметили, что тогдашние руководители Минобороны и Генштаба блокировали работу предыдущей комиссии Рады.

Примечательно, что о предшествовавшем трагедии вторжении российских войск в отчете речи так и не шло.

Как известно, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года крупная группировка российских войск в 3,5 тысячи военнослужащих с поддержкой танков и боевых машин вторглась на территорию Украины, и к 25 августа смогла окружить подразделения украинских войск и добровольческих батальонов.

28 августа после переговоров между руководством АТО и Минобороны РФ с российской стороны были даны гарантии о "зеленом коридоре" для вывода окруженных войск Украины. Однако на следующий день, сложившие оружие военные попали под массивный огонь со стороны оккупантов.

В итоге под Иловайском по официальным данным погибли 388 украинских военных, еще 429 получили ранения, а около 300 попали в плен.

27 августа 2021 года в Офисе генпрокурора открыли специальную рубрику на своем сайте, где были обнародованы ранее засекреченные документы о событиях тех дней.