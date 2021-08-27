Раскроют всю правду? В Офисе Генпрокурора анонсировали материалы по Иловайской трагедии
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Часть материалов уже доступна.
На сайте Офиса генерального прокурора открыли специальную рубрику, посвященную расследованию Иловайской трагедии.
Ее открытие было презентовано в рамках брифинга в пятницу, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
"Каждый гражданин имеет право знать правду об Иловайске и о событиях, которые с ним связаны", — сказал начальник "Департамента войны" Офиса генпрокурора Юрий Рудь.
Он также указал, что расследование по этому делу находится под контролем генпрокурора Ирины Венедиктовой.
В настоящее время на сайте появилась возможность ознакомиться с некоторыми материалами по Иловайску, однако в будущем, говорит Рудь, этот раздел будет расширен. По его словам, в этот раздел попадут рассекреченные документы.
"Сама процедура рассекречивания не входит в компетенцию Офиса Генерального прокурора. Порядок проведения рассекречивания материалов определен действующим законодательством. Мы эту процедуру инициировали. Работа будет проводиться постепенно", — сказал он.
Как сообщалось ранее, в начале августа Венедиктова анонсировала рассекречивание материалов по Иловайску.
Позже генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", почему эти материалы будут рассекречены именно сейчас.
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