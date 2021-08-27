Раскроют всю правду? В Офисе Генпрокурора анонсировали материалы по Иловайской трагедии

Часть материалов уже доступна.

На сайте Офиса генерального прокурора открыли специальную рубрику, посвященную расследованию Иловайской трагедии.

Ее открытие было презентовано в рамках брифинга в пятницу, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Каждый гражданин имеет право знать правду об Иловайске и о событиях, которые с ним связаны", — сказал начальник "Департамента войны" Офиса генпрокурора Юрий Рудь.

Он также указал, что расследование по этому делу находится под контролем генпрокурора Ирины Венедиктовой.

В настоящее время на сайте появилась возможность ознакомиться с некоторыми материалами по Иловайску, однако в будущем, говорит Рудь, этот раздел будет расширен. По его словам, в этот раздел попадут рассекреченные документы.

"Сама процедура рассекречивания не входит в компетенцию Офиса Генерального прокурора. Порядок проведения рассекречивания материалов определен действующим законодательством. Мы эту процедуру инициировали. Работа будет проводиться постепенно", — сказал он.

Расследование Иловайской трагедии

Как сообщалось ранее, в начале августа Венедиктова анонсировала рассекречивание материалов по Иловайску.

Позже генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", почему эти материалы будут рассекречены именно сейчас.